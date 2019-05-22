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ВНО по украинскому и литературе уже завтра: что нужно знать

ВНО по украинскому и литературе уже завтра: что нужно знать
15:50 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Завтра выпускники украинских школ пройдут обязательное внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.

В четверг, 23 мая, состоится тестирование по украинскому языку и литературе.

Об этом говорится на странице Украинского центра оценивания качества образования вFacebook.

"Завтра ВНО по украинскому языку и литературе. Допуск абитуриентов в пункты тестирования будет проходить с 10:15 до 10:50", - сообщает УЦОКО.

ВНО по украинскому языку и литературе обязательное для всех выпускников учреждений среднего общего образования, результаты теста по этому предмету засчитываются как государственная итоговая аттестация. Также сертификат ВНО по украинскому языку и литературе обязателен для поступления в высшие учебные заведения.

Тестирование будет проходить 180 минут. В общей сложности абитуриенты должны выполнить 58 заданий, из которых ответы на 34 задания по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация. Максимальное количество баллов ВНО по украинскому языку и литературе - 104 (шкала оценивания 100-200). Максимальное количество баллов ГИА - 68 (по шкале оценивания 1-12).

В 2019 году на ВНО по украинскому языку и литературе, по данным УЦОКО, зарегистрировались 320 736 человек.

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Среди нынешних новшеств ВНО по украинскому языку и литературе - установление адаптивного порога для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают или получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, и имеют количество тестовых баллов, меньше порога «сдал/не сдал».

Напомним, 21 мая в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым оценивался уровень знаний по математике.

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Украинский язык, ВНО, Образование, Украинская литература, УЦОКО, Абитуриент.
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