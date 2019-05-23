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"Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град

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"Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в четверг ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

В Украине в четверг, 23 мая, погоду с кратковременными дождями будет определять теплая, влажная воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме большинства южных областей, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье – незначительные дожди, на Левобережье кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 21-26°, на юге до 28°, в западных областях 17-22°. В Киеве 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°. 

По состоянию на 9:00 утра среды, 22 мая, на температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле г.Киева 18°.

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 23 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +12...+14, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +10...+12, днем +17...+19
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Тернополь – дождь, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Черновцы – дождь, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Хмельницкий – дождь, ночью +12...+14, днем +19...+21
  • Луцк – дождь, ночью ночью +11...+13, днем +19...+21
  • Ровно – дождь, ночью  ночью +11...+13, днем +19...+21
  • Житомир – дождь, ночью +10...+12, днем +22...+24
  • Винница – дождь, ночью +11...+13, днем +22...+24
  • Одесса – ясно, ночью +13...+15, днем +25..+27
  • Николаев – ясно, ночью +12...+14, днем +25...+27
  • Херсон – ясно, ночью +12...+14, днем +25...+27
  • Симферополь – ясно, ночью +13...+15, днем +25...+27
  • Кропивницкий – дождь, ночью +12...+14, днем +23...+25
  • Черкассы – дождь, ночью +12...+14, днем +23...+25
  • Чернигов – дождь, ночью +12...+14, днем +23...+25
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Полтава – дождь, ночью +12...+14, днем +21...+23
  • Днепр – дождь, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Донецк – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Луганск – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +23...+25
  • Харьков – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Киев – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +23...+25

В Украине 24 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы (ночью местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 7-12°, днём 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°; днём 22-27°.

В Киеве 24 мая ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 5-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°. 

22 - 24 мая в результате развития дождевого паводка на реках Днестр, Свиж, Ворона, Боржава возможно достижение и превышение опасных отметок частичного затопления сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская области). В горах сохраняется угроза образования селевых потоков.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

25 мая в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

26 мая на Левобережье и Прикарпатье, днем 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 19-24°, 27 мая в южной части до 26°.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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