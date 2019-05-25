В селах Украины закрываются детские сады

Новости Украины: В украинских селах последние 2 года сокращается количество детских садов на фоне роста количества в городах.

В Украине по данным Государственной службы статистики стремительно сокращается количество сельских учреждений дошкольного образования, но в городах отмечается рост.

В период с 2016 по 2018 г.г в селах осталось всего 9,1 тыс. детских садов, их количество за 2 года уменьшилось на 1 тыс. Однако, в городах Госстат приводит противоположную статистику: количество дошкольных учреждений выросло на 1 тыс., и всего их насчитывается 5,8 тыс.

Всего в Украине в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. 898 детских садов с общей посещаемостью 1,278,200 детей.

Среди лидеров по количеству действующих детских садов Днепропетровская и Львовская области с 981 и 840 садов соответственно. В Луганской и Черновицкой области зарегистрировано меньше всего: 250 и 378 учреждений дошкольного образования.

Госстат приводит статистику с использованием данных о численности населения по состоянию на 1 января 2018 года.

Напомним, Верхняя палата парламента Японии приняла закон о бесплатных детских садах, он вступит в силу в октябре 2019 года. В апреле этот документ был утвержден и в нижней палате.