Скачать
Суббота, 25.05.2019
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

В селах Украины закрываются детские сады

В селах Украины закрываются детские сады
12:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В украинских селах последние 2 года сокращается количество детских садов на фоне роста количества в городах.

В Украине по данным Государственной службы статистики стремительно сокращается количество сельских учреждений дошкольного образования, но в городах отмечается рост.

В период с 2016 по 2018 г.г в селах осталось всего 9,1 тыс. детских садов, их количество за 2 года уменьшилось на 1 тыс. Однако, в городах Госстат приводит противоположную статистику: количество дошкольных учреждений выросло на 1 тыс., и всего их насчитывается 5,8 тыс.

Всего в Украине в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. 898 детских садов с общей посещаемостью 1,278,200 детей.

Среди лидеров по количеству действующих детских садов Днепропетровская и Львовская области с 981 и 840 садов соответственно. В Луганской и Черновицкой области зарегистрировано меньше всего: 250 и 378 учреждений дошкольного образования.

С какого возраста нужно водить ребенка в детский сад

Госстат приводит статистику с использованием данных о численности населения по состоянию на 1 января 2018 года.

Как помочь адаптироваться ребенку в детском саду

Напомним, Верхняя палата парламента Японии приняла закон о бесплатных детских садах, он вступит в силу в октябре 2019 года. В апреле этот документ был утвержден и в нижней палате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госстат, Детский сад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
05 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают “грозовую” неделю
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь