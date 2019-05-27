Скачать
Понедельник, 27.05.2019

Бунт заключенных в Одессе: появилось видео, снятое внутри колонии

В сети появилось видео из одесской колонии №51, в которой бунтуют заключенные. Запись опубликована на Youtube-канале одесского издания "Думская". В частности, на видео заключенные пытаются сооружать баррикады и жалуются на действия силовиков и сотрудников колонии, которые "разбивают им головы и добавляют сроки". Кроме того, они заявляют о коррупции в тюремном учреждении. Напомним, сегодня, 27 мая, в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Одесса, Полиция, Заключенные, Одесская колония, Бунт заключенных, Одесская колония №51.
14:48 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь