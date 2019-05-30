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Верховный суд постановил, что не вакцинированным детям нельзя ходить в садик

Верховный суд постановил, что не вакцинированным детям нельзя ходить в садик
12:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Верховный суд Украины запретил ходить в детский сад тем детям, у которых нет прививок от ряда болезней, так как это угрожает здоровью другим.

Верховный суд Украины в составе коллегии судей первой судебной палаты Кассационного гражданского суда вынес вердикт относительно обоснованности обязательной вакцинации детей.

Сообщается, что мать подала иск в суд в июне 2016 года, в котором отстаивала свое право отводить в дошкольное учебное заведение ребенка без обязательных прививок от таких болезней, как столбняк, дифтерия, коклюш, но суд его не удовлетворил.

Примечательно, что сперва ее иск удовлетворил Славутский горрайонный суд Хмельницкой области. Однако, в 2017 году дошкольно-учебное заведение подало апелляционную жалобу и ее удовлетворили. 

Таким образом, решение суда первой инстанции было отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении иска отказано. 

Сообщается, что в 2019 году согласно решению Верховного суда Украины отказ от прививки нельзя ставить выше желания общества не болеть инфекционными болезнями.

Более того, в постановлении указано, что главной задачей для государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное обучение и интересами других детей.

Напомним, согласно последним данным, с начала 2019 года в Украине корью заболели почти 44 тысячи человек, 16 - умерли от осложнений. Для надежной защиты от болезни все дети должны вовремя получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Вакцинироваться по Календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививке, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска — военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

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Все по теме:

Детский сад, Отказ, Верховный суд Украины, Опасность для здоровья, Непривитые дети.
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