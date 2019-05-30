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ВР приняла в первом чтении проект закона о среднем образовании

ВР приняла в первом чтении проект закона о среднем образовании
21:15 Сегодня Телеграф Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: В Верховной Раде Украины приняли законопроект "О полном общем среднем образовании" в первом чтении.

Сегодня, 30 мая, в ходе пленарного заседания депутаты смогли проголосовать за принятие законопроекта о среднем образовании. Ранее Комитет по вопросам образования и науки рекомендовал чиновникам дать проекту "зеленый свет".

Стоит отметить, что в зале заседаний присутствовала и министр образования Лилия Гриневич. Глава ведомства взяла слово и рассказала, почему так важно принять данный проект и какие возможности он может дать Новой украинской школе.

Первая попытка голосования по данному закону провалилась. И даже внести его на повестку дня удалось только с третьего раза. В результате спикер Верховной Рады Андрей Парубий не только возвращал документ на повторное голосование, но и настойчиво возвращал самих депутатов в зал заседаний, чтобы они смогли обеспечить кворум.

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В итоге удалось получить 229 голосов за проект закона в первом чтении за основу и 227 голосов за повторное рассмотрение его в Раде.

На сайте министерства образования сообщается, что данный законопроект позволит учащимся с особенными потребностями  получить качественные знания в стенах образовательных заведений. Также педагоги обязаны будут пройти медучения по первичной помощи. Законом регламентируется и ответственность за буллинг.

Нормативный документ в случае полного его принятия поможет молодым специалистам стать на ноги в профессиональном смысле, поскольку в рамках закона о среднем образовании к ним будут приставлять наставников. Последние обязаны обучать и помогать осваивать мастерство педагогики уже на практике. При этом самих наставником будут мотивировать надбавкой, в размере 20% от оклада.

В управленческом аспекте закон позволяет занимать должность директора один лицом не более чем два срока подряд, длительностью по 6 лет. А у родителей появится возможность инициировать независимый институционный аудит учебного учреждения, чтобы разобраться в тех вопросах, в которых родители и руководство школы не нашли компромиссов.

"Этот проект закона - это не абстрактные концепции, а уже реальные механизмы для развития возможностей и таланта каждого украинского ребенка. Раскрытие потенциала наших учителей и образовательных управленцев", - заключила Лилия Гриневич.

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ВРУ, Закон, Проект, Школа, Заседание, Лилия Гриневич, Среднее образование.
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