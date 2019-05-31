День журналиста Украины: дата и история праздника

Новости Украины: Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.

Он установлен Указом Президента в 1994 году. Дата - 6 июня - выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в 1992 году Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов - крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.

День журналиста - это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортеров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.

Традиционно, ко Дню журналиста правительственные и негосударственные организации приурочивают присуждение выдающимся журналистам наград, также проходят пресс-конференции, брифинги, журналисты принимают многочисленные поздравления от коллег, друзей, читателей.

Кстати, День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Помимо этого праздника существует еще Всемирный день свободы прессы, который празднуется 3 мая; Международный день солидарности журналистов, 8 сентября; День украиноязычной прессы, 12 ноября; День работников радио, телевидения и связи Украины, 16 ноября.