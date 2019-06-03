Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами

Новости Украины: В понедельник, во всех областях кроме северных, Волынской и Ривненской областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем до +30°.

В понедельник, 3 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, температура 25-30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 июня в Украине переменная облачность. Ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24° ", - отмечается в сообщении.

В Киеве 3 июня также переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 27-29°. В Киевской области 3 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25-30°.

Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была 32,7 в 1901 г., самая низкая ночью 3,0 в 1918 г.

На 4 июня синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23 °. В Киеве 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua

4-5 июня в Украине переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23°. В Киеве и области 4-5 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua

6-7 июня в Украине без осадков, лишь днем на Правобережье отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, в западных областях 11-16°, днем 23-29°. В Киеве и области ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 6 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.