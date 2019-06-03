Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами

В понедельник, 3 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, температура 25-30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"3 июня в Украине переменная облачность. Ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24° ", - отмечается в сообщении.
В Киеве 3 июня также переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 27-29°. В Киевской области 3 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25-30°.
Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была 32,7 в 1901 г., самая низкая ночью 3,0 в 1918 г.
На 4 июня синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23 °. В Киеве 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.
Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua
4-5 июня в Украине переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23°. В Киеве и области 4-5 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua
6-7 июня в Украине без осадков, лишь днем на Правобережье отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, в западных областях 11-16°, днем 23-29°. В Киеве и области ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 6 июня, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.