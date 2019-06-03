Скачать
Понедельник, 03.06.2019
В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями
В Boeing заявили, что более 300 их самолетов могут быть оснащены дефектными деталями
Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу
Посольство Канады в Венесуэле приостановило свою работу
Усик объяснил поражение Джошуа
Усик объяснил поражение Джошуа
Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина

Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами

Смотрите фото (5)
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
08:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В понедельник, во всех областях кроме северных, Волынской и Ривненской областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем до +30°.

В понедельник, 3 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, температура 25-30°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 июня в Украине переменная облачность. Ночью в восточных и южных областях, днем в Украине, кроме северных, Волынской и Ривненской областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах юга и востока град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°, на Прикарпатье 19-24° ", - отмечается в сообщении.

В Киеве 3 июня также переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 27-29°. В Киевской области 3 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 25-30°.

Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +27...+29
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +27...+29
  • Донецк – +29...+31
  • Луганск – +29...+31
  • Харьков – +29...+31
  • Киев – +27...+29

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 июня самая высокая температура днем была 32,7 в 1901 г., самая низкая ночью 3,0 в 1918 г.

На 4 июня синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23 °. В Киеве 4 июня также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

 

Прогноз погоды на 4 июня, фото: meteo.gov.ua

4-5 июня в Украине переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в южных областях 15-20°; днем 24-29°, на Прикарпатье 20-23°. В Киеве и области 4-5 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

 

Прогноз погоды на 5 июня, фото: meteo.gov.ua

6-7 июня в Украине без осадков, лишь днем на Правобережье отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, в западных областях 11-16°, днем 23-29°. В Киеве и области ночью без осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 6 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Дожди, Осадки, Прогноз погоды в Украине, Дневная температура, Погода на неделю в Украине, Прогноз погоды в Украине на 3 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
02 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
03 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
04 Ученые определили связь между IQ человека и музыкой, которую он слушает
05 Водитель Renault и полицейский на ВАЗе погибли в результате ДТП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Кремль отзывает военных советников из Венесуэлы
СМИ: Кремль отзывает военных советников из Венесуэлы
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Рецепт дня: вафли из творога и овсянки
Рецепт дня: вафли из творога и овсянки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь