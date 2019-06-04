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Вознесение в 2019 году: дата и приметы

Вознесение в 2019 году: дата и приметы
08:56 Сегодня Телеграф Фото: vedmochka.net

Новости Украины: В июне украинские православные будут отмечать один из важнейших праздников церковного календаря – Вознесение Господне.

Вознесение Господне в 2019 году выпадает на 6 июня, четверг. Это один из главных православных праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи. Именно в день Вознесения Господне, согласно Библии, дух Иисуса Христа поднялся на небо. "Сегодня" пишут, как нужно провести этот праздник и что обязательно необходимо сделать.

Этот день посвящен исходу Иисуса Христа в небесный храм Господа. Согласно Евангелию, на 40 день после Воскресения Иисус вместе с апостолами поднялся на Елеонскую гору в Иерусалиме. Там он дал своим ученикам последние наставления и вознесся на небеса во плоти. Считается, что в этот день Спаситель закончил свой земной путь и попал в Рай.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

Вознесение Господне приметы

С Вознесением связан целый ряд народных примет.

Так, солнечная и сухая погода на Вознесение означала, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.

Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.

Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами.

Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.

Вознесение Господне 2019: история и народные традиции

Вознесение Господне в 2019 году: что нужно сделать 6 июня

Постарайтесь посетить церковь и побывать на службе. Накануне праздника служится всенощная, а в день Вознесения Господня – проводится торжественная литургия, которая заканчивается чтением раздела Нового Завета, где написано о событиях Вознесения Господня.

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