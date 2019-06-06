Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске

Новости Украины: Зеленский провел ряд переговоров с европейскими политиками в Брюсселе. Трехсторонняя контактная группа встретилась в Минске. Комитет Рады одобрил отставку Климкина и Грицака.

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Зеленский провел ряд встреч в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском возможность введения санкций в отношении чиновников из России за решение упростить процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса.

В ходе встречи президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что ЕС осуждает упрощение Россией процедуры выдачи паспортов на Донбассе.

"Мы осуждаем российские указы о предоставлении российского гражданства украинцам из Донбасса, или которые происходят из Крыма. Это противоречит Минскому соглашению", - подчеркнул Туск.

Во время встречи с высоким представителем ЕС, была достигнута договоренность об усилении давления на РФ с целью ускорения освобождения украинских моряков и политзаключенных.

"Участники встречи договорились усилить совместное давление на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины", - сказано в сообщении Еврокомиссии.

Встреча Трехсторонней контактной группы в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прошло в Минске. Украинскую сторону на встрече представлял экс-президент Леонид Кучма.

Перед встречей второй президент Украины переговорил с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщил сам Кучма, в ходе переговоров была достигнута договоренность о прекращении огня возле Станицы Луганской.

"Вопрос Станицы Луганской. (…) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим", - сказал Кучма журналистам в Минске в среду.

По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ. "Я также уверен, что подвижки обязательно будут", - подчеркнул он.

Отмечается, что на следующем заседании ТКГ обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Комитеты Верховной Рады приняли решения касаемо увольнения глав СБУ, МИД и Минобороны

На заседании в среду комитеты Верховной Рады поддержали президентские проекты постановлений об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, присутствовавший на заседании комитета, выразил надежду, что Верховная Рада найдет время и оперативно примет решение относительно президентских инициатив, в том числе и об отставке Павла Климкина.

Кроме того, члены комитета напомнили о предоставлении дипломатических рангов народным депутатам Артуру Герасимову, Владимиру Арьеву и Гергию Логвинскому в конце президентского срока Петра Порошенко, отметив, что это было неприемлемым.

В то же время Комитет по нацбезопасности не поддержал отставку главы Минобороны Степана Полторака.

При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство "обезглавливается".

Сам министр обороны выразил уважение к решению Президента Владимира Зеленского о назначении другого человека на эту должность и готовность помогать преемнику в работе.

Полторак поблагодарил народ Украины, Верховную Раду и Президента за то, что ему три раза доверяли пост министра обороны в самые тяжелые времена для Украины, когда начиналась агрессия Российской Федерации.