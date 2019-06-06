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Зеленский подписал распоряжение привезти 10 детей из Грузии в Украину на самолете

Зеленский подписал распоряжение привезти 10 детей из Грузии в Украину на самолете
20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении перевозки на президентском самолете 10 детей из Грузии в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился обеспечить перевозку на президентском самолете десятерых детей из Грузии в Украину. Соответствующее распоряжение президента Украины №59/2019-рп от 6 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

"С целью безотлагательного и безопасного возвращения в Украину лишенных родительской опеки десятерых детей, являющихся гражданами Украины и находящихся на территории Грузии: Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - сказано в документе.

Согласно распоряжению президента, сопровождать детей будет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченных представителей Ярмолинецькой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие.

Расходы также должно взять на себя Госуправделами.

Как сообщалось, сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

Сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления необходимых документов.

Кулеба снова стал детским омбудсменом

В Грузии также находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украине.

Согласно сообщению, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

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Украина, Грузия, Владимир Зеленский, Президентский самолет, Возвращение 10 детей.
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