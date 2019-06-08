Итоги 7 июня: Украина vs РФ в Гааге, Фирташ, "УДАР" Кличко и Саакашвили

Новости Украины: Последний день слушаний Международного суда ООН по иску Украины к РФ. Олигарх Фирташ может быть экстрадирован. Саакашвили не хочет в партию Кличко.

Заключительный день слушаний в Гааге

Представители Украины в Международном суде ООН в пятницу представили контраргументы на вчерашнюю позицию России, которая пытается доказать отсутствие юрисдикции Международного суда относительно инициированного Украиной иска.

Это уже второй раунд слушаний в Международном суде ООН. Стороны уже выразили свои позиции 3 и 4 июня.

Возглавляет украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Украине помогают юристы Марни Чик, Джонатан Гимблет и Дэвид Зайонтс, а также известные профессора, среди которых Жан-Марк Тювенин, Гарольд Коу.

Защита Украины в Международном суде ООН в Гааге настаивает, что Россия не делает никаких шагов, чтобы исключить поддержку террористической деятельности на Донбассе.

В частности, он отметил, что предварительные возражения России должны быть отклонены.

”Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма, но со своей территории свободно позволяет финансирование кампании террора, отказываясь принять практические меры даже тогда, когда ее собственные чиновники активно способствуют обеспечению тех, кто безжалостно делает мишенью украинских людей”, - заявил Коу.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала Международный суд ООН в Гааге отклонить возражения Российской Федерации и приступить к рассмотрению иска Украина по существу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

”Украина уважительно просит суд отклонить предварительные возражения, заявленные Российской Федерацией в представлении от 12 сентября 2018 года, и вынести решение и объявить, что суд обладает юрисдикцией рассматривать дела по существу в соответствии с иском, поданным Украиной 16 января 2017года, если ее требования приемлемы и перейти к рассмотрению требований по существу или, в качестве альтернативы - вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 статьи 79 регламента суда возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера”, - подчеркнула Зеркаль.

Она заявила, что Украина обратилась в Международный суд ООН как в последнюю инстанцию.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на заседании Международного суда ООН также напомнила делегации Российской Федерации, что созданные Россией незаконные образования «ДНР» и «ЛНР» не являются участниками Минского переговорного процесса.

Об этом Зеркаль сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН, который рассматривал возражения РФ относительно юрисдикции рассматривать иск Украины.

Она заявила, что российская сторона во время обоснования своей позиции на слушаниях суда ООН многократно ссылалась на Минский процесс.

В частности, по её словам, защита российской стороны пыталась доказывать, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе участвуют пять сторон. «Россия считает, что 3 равно 5. Группа поэтому и называется трехсторонней, ведь в её состав входят Украина, Россия, как стороны, и ОБСЕ как посредник. Но пяти сторон в ней нет», - подчеркнула Зеркаль.

Международный суд ООН сообщит стороны о решении по иску Украины против РФ "в нормальный срок". В то же время, по прогнозам МИД, решение можно будет получить уже до конца года. Об этом сказала журналистам после завершения сегодняшних слушаний агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Суд определил, что сообщит стороны в нормальный срок. То есть это уже для того, чтобы они сообщили, когда вынесут решение о предыдущих возражениях России касательно юрисдикции и о том, как будут потом продолжаться процедуры", - пояснила Зеркаль.

В то же время, по ее прогнозам, решение о юрисдикции будет готово к концу текущего года.

Одиозный олигарх Фирташ

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, могут экстрадировать в США уже в начале июля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судье в Чикаго.

Отмечается, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - говорится в сообщении.

Известно также, что адвокат Фирташа в США просит снять с олигарха обвинения.

Кличко и Саакашвили не договорились

Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михeила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал.

"Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею", - написал Кличко в Facebook.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии "Удар".

"Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы…Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - сказал он в прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Саакашвили также добавил, что вернулся в Украину не искать должности или быть в политике любой ценой, а помогать стране развиваться и меняться к лучшему.