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Кривонос: Я думаю, что со следующего года секретность с Гособоронзаказа будет снята

Кривонос: Я думаю, что со следующего года секретность с Гособоронзаказа будет снята
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году.

Заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос заявляет о возможности снятия грифа "секретно" с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины уже в 2020 году.

Отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа "секретно" в ходе встречи с участниками боевых действий, волонтерами и общественными организациями в субботу в Киеве, замсекретаря Собвеза отметил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался в органах власти. "Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята", - сказал он.

По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы - Ред.) "не имеет смысла". "А на следующий – реально", - сказал он.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Как сообщалось, решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента N 79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

Кривонос уже встречался с Данилюком, но не с Зеленским

Ранее, в мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечения баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии, СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, включая международные.

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СНБО, Укроборонпром, ГОЗ, Сергей Кривонос, Гособоронзаказ.
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