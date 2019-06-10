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Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня

Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Дневная температура в Украине поднимется выше +30 градусов, в части областей может пройти дождь.

Кратковременные дожди с грозами сегодня, 10 июня, пройдут в западной и северной частях Украины, в Винницкой области и местами на Харьковщине. На остальной территории сухо.

В Киеве понедельник будет жарким, до + 30 + 32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Следующая неделя в Киеве будет жаркой, вероятность дождей невысокая.

Прогноз погоды на среду, 10 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +28…+30
  • Львов – +26…+28
  • Ивано-Франковск – +25…+27
  • Тернополь – +25…+27
  • Черновцы – +26…+28
  • Хмельницкий – +27…+29
  • Луцк – +26…+28
  • Ровно – +26…+28
  • Житомир – +29…+31
  • Винница – +29…+31
  • Одесса – +29…+31
  • Николаев – +29…+31
  • Херсон – +30…+32
  • Симферополь – +29…+31
  • Кропивницкий – +30…+32
  • Черкассы – +29…+31
  • Чернигов – +28…+30
  • Сумы – +29…+31
  • Полтава – +29…+31
  • Днепр – +31…+33
  • Запорожье – +30…+32
  • Донецк – +31…+33
  • Луганск – +31…+33
  • Харьков – +30…+32
  • Киев – +28…+30

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла. 

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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Все по теме:

Дождь, Грозы, Прогноз погоды в Украине, Дневная температура, Погода в Украине 10 июня.
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