Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня

Новости Украины: Дневная температура в Украине поднимется выше +30 градусов, в части областей может пройти дождь.

Кратковременные дожди с грозами сегодня, 10 июня, пройдут в западной и северной частях Украины, в Винницкой области и местами на Харьковщине. На остальной территории сухо.

В Киеве понедельник будет жарким, до + 30 + 32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Следующая неделя в Киеве будет жаркой, вероятность дождей невысокая.

Прогноз погоды на среду, 10 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28…+30

Львов – +26…+28

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +27…+29

Луцк – +26…+28

Ровно – +26…+28

Житомир – +29…+31

Винница – +29…+31

Одесса – +29…+31

Николаев – +29…+31

Херсон – +30…+32

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +30…+32

Черкассы – +29…+31

Чернигов – +28…+30

Сумы – +29…+31

Полтава – +29…+31

Днепр – +31…+33

Запорожье – +30…+32

Донецк – +31…+33

Луганск – +31…+33

Харьков – +30…+32

Киев – +28…+30

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.