Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня

Кратковременные дожди с грозами сегодня, 10 июня, пройдут в западной и северной частях Украины, в Винницкой области и местами на Харьковщине. На остальной территории сухо.
В Киеве понедельник будет жарким, до + 30 + 32 градусов, есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Следующая неделя в Киеве будет жаркой, вероятность дождей невысокая.
Прогноз погоды на среду, 10 июня, в городах Украины:
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. Столбики термометров в июне перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.