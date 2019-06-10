Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого

Новости Украины: 10 июня 2019 года в народном календаре посвящен полудницам (духам), которые вызывали крик у маленьких детей.

Название этому дню дали полудницы, полуденницы, пилудницы - так называли духов полдня, существ, вызывающих крик и бессонницу у маленьких детей. Полудницу представляли в образе страшной или, наоборот, очень красивой женщины, которая появлялась на полях в полдень во время цветения или созревания хлебов и охраняла посевы.

Она заманивает в рожь детей и "вертит" головы работающим в полдень, пока не натрудит шею до жгучей боли. Считали, что полудница может быть доброй и злой. Она держит, по народным представлениям, в руках огромную сковороду, которой добрая полудница закрывает в полдень хлеб и травы на лугах, а злая - оборачивает сковороду другой стороной и прижигает "молоко" хлебных зерен и цвет трав.

Эти существа еще и соблазняли уставших работников, прилегших на меже в поле, зависнув над ними. В этом случае надо было зажмуриться и сказать: "Господи, спаси меня от соблазна".

Опасаясь полудниц, старались спрятаться, закрыть двери и ставни в полдень и в самую жаркую пору дня. Эти существа могли поймать и защекотать прилегших отдохнуть людей до смерти, поймать и увести с собой детей, которые опрометчиво решили поиграть на краю ржаного поля. Несмотря на опасность повстречаться с этим духом, беременные женщины в этот день тоже выходили в поле, чтобы "крепость У колоса обрести". Считалось, что родить на хлебной ниве, в поле - к легким родам, к здоровому ребенку.

В некоторых областях страны считали, что спать в полдень и особенно на закате опасно: полуденные духи, выходившие из подземных нор при повороте солнца на вечер, могли навести на человека еще более крепкий сон. Так или иначе, но полуденное время принадлежало полуденным духам. Полудница, которую видят в зреющих хлебах, - это и дух поля, полдневного расцвета земли, и наделенное почти универсальной властью сверхъестественное существо: она и персонифицированное время, и распорядительница жизни, плодородия. Полудницей еще называли детскую бессонницу, болезнь, которая сопровождается беспокойством и криком. Чтобы излечить дитя, его выносят на зарю и, став к ней лицом, произносят: "Матушка заря-заряница, заря красная девица, сними с раба Божьего (имя) полунощницу и полуденницу и сними с него бессонницу, дай ему сонницу, сними с него уроки, сними дикий рев, страх и переполох - во веки веков. Аминь". Затем возвращаются домой с ребенком на руках взапятки, то есть задом наперед.

Этот день в народе почитается еще стражем гусей, отчего его попросту и называют гусятником. По народному представлению, Никита-гусятник охраняет преимущественно гусят, не допуская к ним орлов, ястребов и других хищных птиц.

Приметы на 10 июня

Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.

Если над лесом синеет воздух - будет тепло.

Если много муравьев на муравейнике - погода будет хорошая.

Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.

Ведро над нивой - к скорой спелости хлебов.

Роса на колосьях с утра - на доброе колошение.

В этот день начинает колоситься рожь.

Радуга после дождя скоро пропадает - к ясной погоде, долго стоит - к ненастью.

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода, - к ухудшению погоды.