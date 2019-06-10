Карпюк: Я не буду сидеть 22 года, меня или освободят или заберет Всевышний

Новости Украины: Украинский политзаключенный Николай Карпюк уверен, что не будет сидеть в тюрьме 22 года, он надеется на обмен или же в ином случае его заберет Всевышний.

Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 "Владимирский централ" украинского политзаключенного Николая Карпюка.

По словам защитника, Карпюк активно обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран, сообщает в понедельник Громадське.

"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем урывочным сведениям, которые он может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит, и это обновление предполагает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", – рассказал адвокат.

Одновременно Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и невозможности принимать участие в воспитании сына Тараса.

"В любом случае, я не буду сидеть 22 года, меня или освободят каким-либо способом, путем обмена или как-то еще, или меня заберет к себе Всевышний", – передал слова украинца адвокат.

Как сообщалось, 26 мая 2016 года суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха до 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-1995 годах.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия. Оба отрицают все обвинения. Вместе с тем стороной обвинения не было представлено никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.