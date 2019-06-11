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Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди

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Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
08:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине во вторник, 11 июня, дневная температура в ряде областей достигнет 28-33 ° тепла, в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Украине во вторник, 11 июня, ожидается жаркая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами в западных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"11 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 15-20°, днем - 28-33°, в Карпатах 20-25°.

Прогноз погоды на вторник, 11 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31
  •  Львов – +29...+31
  •  Ивано-Франковск – +28...+30 
  • Тернополь – +29...+31 
  • Черновцы – +28...+30 
  • Хмельницкий – +29...+31 
  • Луцк – +29...+31
  •  Ровно – +29...+31 
  • Житомир – +30...+32 
  • Винница – +29...+31 
  • Одесса – +30...+32 
  • Николаев – +31...+32 
  • Херсон – +30...+32 
  • Симферополь – +30...+32 
  • Кропивницкий – +30...+32 
  • Черкассы – +30...+32 
  • Чернигов – +30...+32 
  • Суммы – +29...+31 
  • Полтава – +30...+32
  •  Днепр – +32...+34 
  • Запорожье – +31...+33 
  • Донецк – +30...+32 
  • Луганск – +31...+33 
  • Харьков – +31...+33 
  • Киев – +29...+31

В последующие два дня, 12-13 июня, в Украине осадки не прогнозируются, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

Прогноз погоды на 12 июня Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что из-за странного зеленого цвета морской воды, в частности у побережья Одессы, который называют "цветением" моря, специалисты Минэкологии обратились с призывом к отдыхающим - не купаться в море и не употреблять пока свежую рыбу и морепродукты.  Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей. 

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Жара, Дожди, Грозы, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине на 11 июня, Прогноз погоды в Украине на 12 июдня.
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