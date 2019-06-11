Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди

В Украине во вторник, 11 июня, ожидается жаркая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами в западных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"11 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 15-20°, днем - 28-33°, в Карпатах 20-25°.
Прогноз погоды на вторник, 11 июня, в городах Украины:
В последующие два дня, 12-13 июня, в Украине осадки не прогнозируются, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.
Прогноз погоды на 12 июня Фото: meteo.gov.ua
Ранее сообщалось, что из-за странного зеленого цвета морской воды, в частности у побережья Одессы, который называют "цветением" моря, специалисты Минэкологии обратились с призывом к отдыхающим - не купаться в море и не употреблять пока свежую рыбу и морепродукты. Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей.