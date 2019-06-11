Итоги дня 10 июня: Партийные списки, новые рейтинги и победа сборной Украины

Новости Украины: Новые социальные опросы показали, какие партии прошли бы в Верховную Раду и кто мог бы стать премьер-министром, ряд партий показали свои списки, сборная Украины победила Люксембург.

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Новые рейтинги партий

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) "Рейтинг поддержки партий: май-июнь 2019", если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос".

За те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

32,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа";

7,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь";

5,4% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность";

5,1% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина";

3,7% проголосовали бы за партию "Голос";

2,5% - за партию "Сила и честь";

1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко;

1,3% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода";

1,2% - за "Гражданскую позицию";

0,6% - за партию "Оппозиционный блок";

по 0,4% - за партии "Наши", "Видродження" и "Объединение "Самопомич";

по 0,3% - за партию "Украинская стратегия", "Левая оппозиция" и "Национальный корпус";

за другие партии - всего 2,4%.

Кто стал бы премьер-министром

Такие данные обнародовал КМИС:

Юрий Бойко – 12,9%

Юлия Тимошенко – 11,3%

Игорь Смешко, – 8,1%

Петр Порошенко – 2,6%

Андрей Садовый – 2,6%

Арсений Яценюк – 2%

Александр Шевченко -2%

При этом, 36% респондентов сказали, что им трудно ответить на этот вопрос социологов.

Методом личного интервью было опрошено 2021 респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Названа пятерка в списке партии "Гражданская позиция"

Партия "Гражданская позиция" огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля, утвержденный на съезде в понедельник.

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

В первой пятерке также:

народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов;

лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко;

лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;

адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Во второй десятке списка "Гражданской позиции":

секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило;

депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк;

глава ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский;

экс-нардеп Егор Фирсов;

экс-замглавы СБУ Виктор Трепак.

На 11-м месте экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко.

Список от "Радикальной партии"

В первой двадцатке списка "Радикальной партии" - два нардепа из "Народного фронта", замглавы Черновицкого обласовета и нардепы-"радикалы".

В первую десятку списка "Радикальная партия Олега Ляшко" вошли:

Олег Ляшко – лидер партии Виктор Галасюк – заместитель лидера партии по экономической политике Андрей Лозовой – заместитель лидера "Радикальной партии" Инга Маковецкая – заместитель председателя Черновицкого областного совета Иван Савка – полковник Вооруженных Сил Украины Олег Говерьянов – руководитель исполкома "Радикальной партии" Сергей Скуратовский – руководитель Киевской областной организации партии Дмитрий Линько – военный, участник освобождения Мариуполя Алена Кошелева – член партии Виктор Вовк – заместитель лидера "Радикальной партии"

Список от "Батькивщины"

Партия "Батькивщина" назвала первую пятерку своего списка на парламентских выборах.

В первую пятерку списка партии "Батькивщина" вошли:

Юлия Тимошенко – лидер "Батькивщины", экс-премьер-министр Украины. Сергей Тарута – лидер партии "Основа", предприниматель, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса", экс-глава Донецкой ОГА ( с марта по октябрь 2014 года). Заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко. Валентин Наливайченко – лидер партии "Справедливость", экс-заместитель главы МИД Украины (2004 – 2005 годы),бывший чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2005 – 2006 годы), экс-глава СБУ. Сергей Соболев – заместитель председателя фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в ВР и заместитель председателя партии "Батькивщина". Елена Кондратюк – секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информполитики, заместитель члена делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Равные возможности".

Список от "Оппоблока"

Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии "Наши", внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

В первую десятку вошли:

1. Народный депутат Евгений Мураев

2. Народный депутат Вадим Новинский,

3. Народный депутат Александр Вилкул,

4. Городской голова Харькова Геннадий Кернес,

5. Мэр Одессы Геннадий Труханов,

6. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко,

7. Городской голова Запорожья Владимир Буряк,

8. Депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко,

9. Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко,

10. Городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

Об АП, ГПУ, Медведчуке и Бойко

В Администрации Зеленского не понимают, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко, когда зарегистрировал 3 уголовных дела после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, но проигнорировал визит Бойко и Медведчука в Россию.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре на это ответили, что дела о государственной измене – подследственность СБУ.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в понедельник.

Результаты проб воды из реки Рось

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось, не превышает нормативных значений. Об этом говорится в выводах Госэкоинспекции.

К слову, в Белой Церкви на Киевщине восстановили водоснабжение, потому что анализ не обнаружил в воде вредных веществ после выброса химикатов в реку Рось в Винницкой области. Водоснабжение начали возобновлять в 20:00.

Как сообщалось, 9 июня возле с. Збарживка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, перевозивший средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. В результате около 800 литров химикатов попало в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

Отмечается, что с 12 пестицидов, которые были обнаружены на месте происшествия, 8 – гербициды, 3 – фунгициды, 1 регулятор роста растений. Все препараты относятся к 3 классу токсичности. Было принято решение временно прекратить централизованное водоснабжение г. Белая Церковь, населенных пунктов Узин и Фурса из бассейна реки Рось.

Матч Украина - Люксембург

В матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 Украина встречалась с Люксембургом.

На 6-й минуте Яремчук открыл счет, ассистировал ему Малиновский.

Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, создав примерно равное количество моментов, но забить никому не удалось.

Таким образом, Украина одержала третью победу в четырех матчах и продолжила возглавлять свою отборочную группу. У команды Шевченко 10 очков, что на 6 баллов больше, чем у Люксембурга и Сербии.