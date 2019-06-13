"Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК

Новости Украины: Ранее передача документов и брифинг планировались на утро четверга Передачу документов.

Партия "Голос" перенесла передачу в Центризбирком документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Раду, поскольку ЦИК изменила требования к документам и необходимо время на переоформление.

"Брифинг по случаю представления документов партией "Голос" на парламентские выборы отменяется. ЦИК изменила требования к документам и это требует проведения дополнительной подготовки документов кандидатов", сообщила пресс-служба партии "Голос" вечером в среду.

Ранее передача документов и брифинг планировались на утро четверга Передачу документов, сначала анонсированную на четверг, также отменил единый блок националистических сил, сообщила пресс-служба ВО "Свобода".