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Епифаний рассказал о церковных реформах, чтобы привлечь молодежь

Епифаний рассказал о церковных реформах, чтобы привлечь молодежь
15:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что ПЦУ будет делать все для того, чтобы молодые люди чаще посещали храмы и чувствовали себя там комфортно.

Церковь должна отвечать на вызовы для того, чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно в храмах. Об этом сообщил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Facebook.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Нашей православной украинской молодежи необходимы именно такие современные и одновременно духовные пастыри", - написал предстоятель Православной церкви Украины.

Он отметил, что церковь не должна создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью.

"Поэтому мы будем предпринимать соответствующие шаги, чтобы церковь всегда отвечала на вызовы, но делать это постепенно. При этом, вероучение неизменно, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - отметил Митрополит Епифаний.

Но главное, по его словам, - внутренняя реформа, которая заключается в том, чтобы христиане жили по Закону Божию.

"В основе нашей жизни должна быть настоящая, библейская любовь. Где такая любовь - там будет Бог, и тогда все будет складываться хорошо", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины может упразднить часть старых и принятых правил. Планируется, что она должна стать более открытой для прихожан. В частности, изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме. В церкви уверены, что священникам стоит стать ближе к людям.

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Молодежь, Храм, Митрополит Епифаний, Воскресные школы, Духовное образования.
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