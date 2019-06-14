Минэкономразвития в поисках экспортеров для участия в международных выставках

Новости Украины: Минэкономики в поисках экспортеров для участия в международных ярмарках и выставках.

Министерство экономического развития и торговли ищет экспортеров для участия в наиболее известных и масштабных международных выставках и ярмарках в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Минэкономразвития начало опрос украинских экспортеров и бизнес-ассоциаций относительно их заинтересованности быть представленными на Национальном стенде Украины на наиболее известных и масштабных международных выставках и ярмарках в 2020 году", - говорится в сообщении.

Среди таких выставочных мероприятий, в частности, Международная выставка в сфере ІТ-технологий "INFOSECURITY BELGIUM" (Брюссель, Бельгия), Международная выставка IT-технологий для бизнеса "TECHXLR8" (Лондон, Великобритания), Международная выставка промышленного оборудования "ASIAN MACHINE TOOL EXHIBITION "(Нью-Дели, Индия), Международная ярмарка "CAIRO INTERNATIONAL FAIR"(Каир, Египет), Международная выставка в сфере торговли, туризма, инвестиций и регионального развития "APKASI OTONOMI EXPO" (Джакарта, Индонезия) Международная выставка новейших технологий "CHINA BEIJING INTERNATIONAL FAIR FOR TRADE IN SERVICES" (Пекин, КНР), Международная промышленная ярмарка "HANNOVER MESSE" (Ганновер, Германия), Международная выставка IT-индустрии "IP EXPO NORDIC" (Стокгольм, Швеция), Международная выставка потребительских товаров "IZMIR INTERNATIONAL FAIR CENTE" (Измир, Турция) и другие.

Опрос будет продолжаться до 12 июля 2019 года.