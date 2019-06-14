Скачать
Пятница, 14.06.2019
СБУ установила причастность Кремля к уничтожению Ил-76 ВСУ на Донбассе
СБУ установила причастность Кремля к уничтожению Ил-76 ВСУ на Донбассе
Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2
Близ Марьинки ВСУ обезвредили более 40 мин ПМН-2
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Торонто обыграл Голден Стэйт и впервые в истории стал чемпионом НБА
Сегодня Всемирный день донора крови
Сегодня Всемирный день донора крови

Сегодня Всемирный день донора крови

Сегодня Всемирный день донора крови
10:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

Всемирный день донора крови: история и значение праздника

Этот праздник был основан в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в Женеве. С тех пор было принято проводить День донора ежегодно 14 июня.

Инициировали проведение 14 июня Всемирного дня донора международные организации: ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови. В рамках мероприятий Дня донора они выступили с предложением добровольно и бесплатно сдавать кровь на нужны тех, кому она жизненно необходима.

Дата выбрана неслучайно: в этот день, 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер, выдающийся австрийский и американский врач, химик, иммунолог, инфекционист. Именно он стал первым исследователем в области иммуногематологии и иммунохимии, работал в области молекулярной и клеточной медицины и совершил важное открытие групп крови у человека, за что в 1930 году стал Лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Открытие доктора Ландштейнера позволило сделать переливание крови обычной медицинской практикой, спасающей людям жизнь.

Знаменательные события в истории: 14 июня 2019 года

Интересно, что понятие "донор" (donare) в переводе с латинского означает "дарить". Это очень символично, ведь действительно, отдавая свою кровь, донор не просто дарит ее другим людям, но еще и дарит реальный шанс на здоровье и на сохранение жизни.

Каждый год День донора крови посвящен разным темам. К примеру, "Каждый донор крови – герой", "Подарите жизнь: станьте донором крови", "Безопасная кровь для спасения матерей", "Кровь объединяет всех нас". В 2019 году тема мероприятий Дня донора звучит: "Безопасная кровь для всех".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздники, Всемирный день донора крови, 14 июня, День донора, Какой сегодня праздник, День донора крови, Какой праздник 14 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
02 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
03 Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
04 Гройсман: Я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов
05 Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
Украина выпустила евробонды впервые за 15 лет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
В Киеве достали упавший в водоем самолет
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Официальный курс валют на 14 июня: доллар на уровне 26,42 грн
Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке
Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь