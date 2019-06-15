Скачать
Суббота, 15.06.2019
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Итоги 14 июня: День памяти трагедии Ил-76, неконституционный НКРЭКУ, цены на газ
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Троицкая родительская суббота: история, приметы и обряды

Троицкая родительская суббота: история, приметы и обряды
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Субботу перед Троицей Церковь посвящает поминовению усопших.

Этот день именуют Троицкая родительская суббота. В этом году ее отмечают 15 июня. Заупокойное богослужение совершается дважды, в пятницу вечером и в субботу утром, где и совершается поминовение всех от века усопших братьев и сестер наших - православных христиан.

Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом "всяка душа живится".

История

Традиция поминать усопших была основана еще во времена апостолов. Когда они исполнились Духом Святым в День Пятидесятницы, то проповедуя о Иисусе Христе, называли Его Судиею живых и мертвых.

Схождение в День Пятидесятницы Духа Святого ознаменовало собою искупление мира и дар неизреченной благодати, которая действует спасительно на живых и на умерших.

Приметы:

Не желательно ходить в лес одному.

В Троицкую субботу сей ячмень и коноплю - хорошо уродятся.

Запрещено делать либо-что по дому. В народе говорят: "С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают". При этом священники не запрещают работать, если она не мешает молитве.

Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви

Нельзя стирать белье, полоскать, даже мыть посуду, купаться в открытых водоемах (делать что-либо, связанное с водой):  – мол, водяной на дно утащит (стирали в старину тоже в реках).

В Троицкую субботу нельзя молиться за родных, покончивших жизнь самоубийством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, Троица, Троицкая родительская суббота., Праздники в июне, Родительская суббота, Троица 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь