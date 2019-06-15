Троицкая родительская суббота: история, приметы и обряды

Новости Украины: Субботу перед Троицей Церковь посвящает поминовению усопших.

Этот день именуют Троицкая родительская суббота. В этом году ее отмечают 15 июня. Заупокойное богослужение совершается дважды, в пятницу вечером и в субботу утром, где и совершается поминовение всех от века усопших братьев и сестер наших - православных христиан.

Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом "всяка душа живится".

История

Традиция поминать усопших была основана еще во времена апостолов. Когда они исполнились Духом Святым в День Пятидесятницы, то проповедуя о Иисусе Христе, называли Его Судиею живых и мертвых.

Схождение в День Пятидесятницы Духа Святого ознаменовало собою искупление мира и дар неизреченной благодати, которая действует спасительно на живых и на умерших.

Приметы:

Не желательно ходить в лес одному.

В Троицкую субботу сей ячмень и коноплю - хорошо уродятся.

Запрещено делать либо-что по дому. В народе говорят: "С Троицкой субботы три дня не метут, на четвертый – в доме убирают". При этом священники не запрещают работать, если она не мешает молитве.

Нельзя стирать белье, полоскать, даже мыть посуду, купаться в открытых водоемах (делать что-либо, связанное с водой): – мол, водяной на дно утащит (стирали в старину тоже в реках).

В Троицкую субботу нельзя молиться за родных, покончивших жизнь самоубийством.