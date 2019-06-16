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Митрополит Епифаний в День святой Троицы провел Божественную литургию: видео

Митрополит Епифаний в День святой Троицы провел Божественную литургию: видео
14:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил всех православных христиан с праздником, который наполняет благодатной радостью сердца всех верующих

Глава Православной церкви Украины Епифаний поздравил христиан с Днем святой Троицы. Соответствующий сообщение он сделал в Facebook.

"Поздравляю всех православных христиан с одним из крупнейших и важнейших праздников, который наполняет благодатной радостью наши сердца, - со святой Пятидесятнице, Днем Святой Троицы, Днем рождения Церкви!", - написал Епифаний в соцсети.

В день Святой Троицы он провел Божественную литургию.

"Мы благодарны Господу, что сегодня имеем счастье молиться в своей родной, независимой, единой поместной Украинской Православной Церкви. Поэтому, в этот величественный и светлый праздник утверждаемся вместе в истинной вере и идем той дорогой, которой призвал идти Господь наш Иисус Христос, исповедуя единого в Троице прославлюваного Бога - Отца, Сына и Святого Духа", - добавил митрополит.

Напомним,  16 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы. День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня. Понедельник, 17 июня, в Украине также будет выходным днем.

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Поздравление, День Святой Троицы, Митрополит Епифаний, Предстоятель ПЦУ.
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