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Четверг, 27.06.2019
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Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день

Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день

Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 27 июня православные христиане почитают память еврейского пророка Элиша (славянские народы называют его Елисей).

Традиции на 27 июня

Продолжали сеять гречиху. Делать это старались в ясную и сухую погоду, говорили: "Коли пыль на бороне, то и блин на решете". Гречиха была очень важной для крестьян культурой, говорили: "Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец наш родной".

Примечали погоду: если день дождливый, то еще семь недель будет с дождями. Начинает цвести липа.

В этот день, если не было дождя, а светило солнышко, заклинали крапиву. Ее секли, чтобы она обожгла небеса и оттуда пролился бы дождь. В этот день полагалось освящать всякую новую одежду, чтобы она не принесла несчастий своему хозяину, а также и вещи, бывшие в употреблении. Каждая из них несет в себе энергию того, кто ее сшил, продал, носил до вас, и освящают все, что было куплено после Нового года и было надето не более трех раз, а также вещи, в которых человек почему-либо чувствовал себя неуютно. 

Приметы на 27 июня

Петух головой трясет, некстати поет - беда тучи гонит.

Сова начинает яйцекладку - дожди начинаются.

Утки притихли - к грозе.

Коршуны парят в небе - к хорошей погоде.

К полудню появятся черные толстые облака - вечером пойдет дождь.

Лягушки на суше прыгают - к дождю.

Знаменательные события в истории: 27 июня 2019 года

Как сполохи на небе заиграли - погода переменится.

Звонче звенит серебряный напев зяблика - к хорошей погоде.

Звезды в июне кажутся блестящими - к жаре, сильно мерцают - к грозе, падают - к ветру.

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