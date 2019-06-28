В "Европейской солидарности" указали на "политическую окраску" обысков в МОУ

Новости Украины: В партии Порошенко предупреждают: после обысков в МОУ могут взяться за волонтеров.

Любые инсинуации по поводу обысков в Министерстве обороны, отдельных воинских частях и домах волонтеров имеют ярко выраженную политическую окраску.

Об этом генерал-лейтенант, Герой Украины, представитель команды партии "Европейская Солидарность" Михаил Забродский заявил сегодня на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

Доверие к Вооруженным силам Украины превышает доверие к церкви, напомнил Забродский. Это все достигалось огромным трудом, в том числе и волонтеров, которые на протяжении последних 5 лет помогали возродить украинское войско.

"Если кто-то забыл, с чего начинались добровольческие батальоны, Национальная гвардия, остальные составляющие сектора безопасности и обороны, то я могу напомнить. Это была очень слабая в плане материального обеспечения структура. Я очень хорошо помню и бабушек, которые передавали консервы собственного производства и людей, которые решали более серьезные вопросы. Например, поставки для армии приборов ночного видения, которые нужно было завозить из-за границы", - напомнил Забродский.

Он также рассказал, как в оккупированном Крыму, в городе Симферополь изготавливались определенные военные приборы, затем "контрабандным" путем доставлялись на подконтрольную украинской власти территорию и использовались по назначению.

"Неужели следующее обвинение волонтеров будет в контрабанде?!", - спросил Забродский.

Генерал Забродский отметил, что команда партии "Европейская Солидарность" будет жестко противостоять всем проявлениям пророссийского реванша, а также попыткам ослабить Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось ранее, партия "Европейская Солидарность" заявила, что в ее офисе планируются обыски, которые имеют целью парализовать работу избирательного штаба партии. Кроме того, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил, заявили в Евросолидарности.