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Праздник Ивана Купала в 2019 году: гадания, приметы

Праздник Ивана Купала в 2019 году: гадания, приметы
12:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: Узнайте, как на Ивана Купала погадать на судьбу, на любовь и на суженого.

Какого числа отмечают Ивана Купала - этот вопрос с наступлением лета волнует все больше девушек, которые хотят не пропустить волшебную Купальскую ночь - лучшее время для гаданий и любовной магии. Сейчас праздник Ивана Купала принято отмечать 7 июля. Но некоторые считают эту дату не совсем верной, потому как у наших предков праздник Ивана Купала был приурочен к "середине лета", летнему солнцестоянию, которое произойдет в 2019 году 21 июня.

Люди издавна придавали этому празднику особенное значение, и считали его мистическим - наполненным магией волшебством. В чем же заключается особенность Иванова Дня ( это другое название праздника Ивана Купала)? 

Приметы на Ивана Купала 

Наши предки, как и в любой другой праздник внимательно следили в этот день за погодой. если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой.

А вот если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а поутру природа одарит обильно росой, то будет хороший урожай огурцов, грибов, да и вообще всех овощей.

В этот день старались избегать встречи со змеями, ведь если ее повидать в этот праздник, то беды не избежать и в скором времени ожидаются сильные потери.

После сбора трав все женщины внимательно пересчитывали их. если наберется двенадцать видов растений, то в семье обязательно в грядущем году будет свадьба.

Многие верили, что особая опасность подстерегает лошадей, которых нечистая сила может использовать для своих целей. В таком случае им не выбраться живыми. Поэтому их пытались запереть надежно.

Ивана Купала 2019: ритуалы и обряды праздника
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Гадания на Ивана Купала

Ранее мы уже писали о том, как гадать в ночь на Ивана Купала, а сейчас хотели бы вам рассказать еще о некоторых гадания в Иванов день.

Одним из самых распространенных гаданий в Иванов день - было гадание на венке. Девушки зажигали свечи и вставляли их в венок, после чего опускали их в реку. если венок не утонул и свеча не погасла, то в этом году девушка обязательно выйдет замуж. если же венок все-таки утонул или уплыл далеко, то в этом году не быть ей невестой.

Также девушки гадали и на ромашках. Для этого они брали два цветка, один из них символизировал определенного парня, а другой ее саму. Интерпретация этого гадания достаточно проста - если цветы тянутся друг к другу, то это ее суженный и вскоре они поженятся, если нет, то не судьба ей быть вместе с этим молодым человеком и лучше его забыть.

В ночь с 6 на 7 июля выйдите к водоему, прошепчите над водой заветное желание. После киньте в воду небольшой камушек. Четное количество образовавшихся кругов будет означать, что желание исполнится, а нечетное - что сбыться ему не суждено. если водоема поблизости нет, найдите белый одуванчик. Аккуратно нашепчите ему о своей мечте. Затем - дуньте на крону. Удалось сдуть всю шапочку - мечта непременно осуществится, улетела; лишь половина - случится загаданное нескоро. А если большая часть парашютиков осталась на месте - задумайтесь, не разумнее ли мечтать о чем-то более реальном?

Чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, девушки задавали его прям перед ритуальным огнем. Затем внимательно следили за пламенем - если оно ровное, спокойное и яркое, то желание сбудется, если прерывистое, то нет.

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