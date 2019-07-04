Главные события 3 июля: отзыв наблюдателей ПАСЕ, "дематерщина языка" и новый президент Европарламента

Новости Украины: Делегация ПАСЕ покинула Украину. Вопрос регистрации Клюева и Шария на выборах в Раду. Сассоли избран главой Европарламента. Возможный запрет на матерные слова. Такими были главные события 3 июля.

Предвыборная делегация ПАСЕ уехала из Украины

После возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенными на 21 июля.

В свою очередь, президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье ответила на письмо председателя ВР и заявила, что Ассамблея имела длительную практику сотрудничества с Украиной в наблюдении за выборами начиная с 1994 года, что создало возможность "существенно улучшить" нормативно-правовую базу и избирательные практики в Украине.

"Я должна обратить внимание, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - отметила Мори-Паскье.

На это заявление отреагировал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Напоминаю президенту ПАСЕ, что Россия имела обязательства принимать аналогичную миссию на позапрошлогодних выборах в Думу - и ничего, никто особенно на обязательствах принимать миссию ПАСЕ не настаивал. Мало того, вопреки п.15 собственной резолюции 2134 (2016), России простили все - от нарушения обязательств до агрессии против Украины", - заявил Арьев.

Тем не менее, делегация парламентариев ПАСЕ, которая находилась в Украине для оценки предвыборного климата, приняла решение досрочно покинуть страну.

В состав миссии входили исполняющий обязанности главы делегации Март ван де Вен (Нидерланды, ALDE), парламентарии Александр Поцей (Польша, EPP/CD), Марко Николини (Сан-Марино, UEL), Нагиф Хамзаев (Азербайджан, FDG).

На фоне этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ может не платить долг Совету Европы за часть 2017 и 2018 год, поскольку тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ.

В свою очередь в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) представили проект резолюции об осуждении возвращения делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы без выполнения каких-либо условий.

Клюев и Шарий идут в Раду или нет?

2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, что вызвало бурную реакцию общественности.

Так в ГПУ сообщили, что в случае возвращения экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича - Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно выполняться", - пояснил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Регистрация ЦИК кандидатами в народные депутаты Андрея и Анатолия Шария - это "степень неуважения к тысячам погибших на этой войне, которую развязали такие, как вышеуказанные" считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с подразделениями МВД, в результате чего направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо относительно снятия кандидатуры Клюева с внеочередных парламентских выборов

"…провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам - направил на ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

Член ЦИК Леонтий Шипилов расценивает письмо министра возможным основанием для отмены регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

Новый глава Европарламента

Во втором раунде голосования Давида-Марию Сассоли, представляющего группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом раунде для победы ему не хватило 7 голосов.

63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была при власти в стране.

Сассоли не ожидает изменений в позиции Европарламента в отношении санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России из-за ее агрессии в отношении Украины.

"Дематерщина языка"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Автором законодательной инициативы против матерных слов выступила нардеп Ольга Богомолец.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на следующем заседании этот рассмотрит законопроект.

"Провели комитет. Подписали и подали постановление о моратории на проверку СМИ в ходе выборов. Также решили последнее заседание посвятить всё же законодательной инициативе госпожи Богомолец", - сообщила председатель комитета Виктория Сюмар.

Она отметила, что законопроектом предлагается, чтобы исключительный перечень "матов" утвердил Кабинет министров.