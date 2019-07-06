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Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день

Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
16:50 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины: Не только цветок папоротника важен на Ивана Купала, но и другие растения считались ценными.

Наш народ имел очень большое воображение, к примеру, всем известная легенда о цветке папоротника. Но добыть цветок сложно, ведь искать нужно ночью, в лесу и черт будет всячески мешать, а по пути обратно не нужно оглядываться.

Но есть и другие верование о растениях: раньше считали, что в ночь накануне Ивана Купала деревья могли передвигаться с места на место, а также общались между собой с помощью шума ветвей. Кто найдет и сорвет волшебный цветок папоротника, тот может видеть эти передвижения, более того, понимать язык деревьев или же видеть спрятанный в земле клад.

За верованиям народа, целебные травы имеют силу только, если они собраны в ночь под Ивана Купала, или рано утром с "Ивановской" росой. Такие травы святили в церкви и хранили под иконой, применяли при заболевании.

Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

В Украине существует несколько растений, которые называются "перелет-трава". Но цветок, описанный предками совершенно другой: его цвета подобны радуге. Раньше верили, что перелет-трава приносит счастье тому, кто ее найдет и переносит в другое место. 

Самые популярные гадания на Ивана Купала

Наш народ тесен был с природой и вера в то, что растения одухотворены тому доказательство. Если цветок папоротника или перелет-траву найти сложно, то собрать травы ночью или же на рассвете с росой вполне возможно, если же, конечно, у вас есть азартный дух.

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Все по теме:

Ивана Купала, Традиции, Деревья, Обряды, Целебные травы, Гадания, Цветок папоротника, 6 июля, 7 июля, Перелет-трава, Ивана Купала 2019.
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