В Киеве возле здания телеканала "NewsOne" происходит массовая акция протеста

Новости Украины: Сейчас в Киеве возле здания телеканала "NewsOne" происходит акция протеста против анонсированного "телемоста" с российским телеканалом "Россия-24".

В Киеве возле здания телеканала NewsOne происходит акция протеста против так называемого "телемоста" с российским пропагандистским телеканалом "Россия-24".

Сегодня около 20:00 у здания телеканала NewsOne собралось свыше 150 активистов.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывчатыми пакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на Президента Украины и Верховную Раду.

Также участники митинга требуют привлечь к уголовной ответственности председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 в здание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.





Сейчас территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии - всего около 200 человек. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

Сотрудники полиции не прибегают к любым действий против митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, что сегодня был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост должен был стать "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллируя к телемосту Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США-ред.)".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста - разделить украинцев на два лагеря накануне выборов и призвал граждан не поддаваться на провокации.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом.