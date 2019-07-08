Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
Грузинского политика Гиги Церетели переизбрали главой ПА ОБСЕ
Грузинского политика переизбрали главой ПА ОБСЕ
Яна Беломоина завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в Андорре
Яна Беломоина завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в Андорре
СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой

В Киеве возле здания телеканала "NewsOne" происходит массовая акция протеста

В Киеве возле здания телеканала "NewsOne" происходит массовая акция протеста
21:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Сейчас в Киеве возле здания телеканала "NewsOne" происходит акция протеста против анонсированного "телемоста" с российским телеканалом "Россия-24".

В Киеве возле здания телеканала NewsOne происходит акция протеста против так называемого "телемоста" с российским пропагандистским телеканалом "Россия-24".

Сегодня около 20:00 у здания телеканала NewsOne собралось свыше 150 активистов.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывчатыми пакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на Президента Украины и Верховную Раду.

Также участники митинга требуют привлечь к уголовной ответственности председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

ГПУ открыла дело против NewsOne: владелец вызван на допрос

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 в здание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.


Сейчас территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии - всего около 200 человек. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

Сотрудники полиции не прибегают к любым действий против митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, что сегодня был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

СНБО провел совещание по вопросам информационной безопасности

На телеканале NewsOne заявили, что телемост должен был стать "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллируя к телемосту Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США-ред.)".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста - разделить украинцев на два лагеря накануне выборов и призвал граждан не поддаваться на провокации.

Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Акция протеста, СМИ, Newsone, Телемост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Приметы и обряды на 8 июля - День Петра и Февронии
03 Красивые поздравления с Днем семьи, любви и верности
04 Рабочая неделя в Украине начинается с дождей: прогноз синоптиков
05 Виктория Бэкхем снялась обнаженной для обложки немецкого Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве возле здания телеканала &quot;NewsOne&quot; происходит массовая акция протеста
Возле здания "NewsOne" происходит акция протеста
Президент готов слушать жителей Донбасса по гуманитарным проблемам
Президент готов слушать жителей Донбасса по гуманитарным проблемам
Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
Зеленский назвал условие снятие блокады с Донбасса
Украинец засветился в сериале &quot;Очень странные дела&quot;
Украинец засветился в сериале "Очень странные дела"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь