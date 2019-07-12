Приметы и обряды на 12 июля - Петров день

Новости Украины: День Петра и Павла (Петров день) – христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

Традиции на 12 июля – День Петра и Павла

День Петра и Павла - самая середина лета. Этот день с давних пор считался праздником солнца, и многие до сих пор выходят смотреть, как солнце играет на рассвете: то покажется, то спрячется, то взойдет вверх, то опустится вниз, то заблещет разными цветами - голубым, розовым и белым, то засияет ясно, что глаза не могут терпеть его блеска. Начинается страда, кукушка перестает куковать, а соловей - петь.

Этот день был сроком судов и платежа дани и пошлин (одна из них, церковная, так и называлась петровской). В этот день, один из трех в году, ездили в столицу за разрешением особенно сложного дела по специальным "зазывным" грамотам. 12 июля открывались торги практически во всех крупных городах и селах, ставили качели и карусели, шли гулянья с песнями и хороводами. В этот день полагалось встречаться родственникам, проведывать крестников. Для благополучия и здоровья полагалось умыться в этот день водой из трех ключей. Апостол Петр считался покровителем рыбного промысла, его часто называли Рыбником или Рыболовом, и рыбаки считали его своим святым заступником. В некоторых областях, где рыболовство было одним из важнейших промыслов, община ставила перед образом апостола Петра большую восковую свечу. Вообще считалось, что речная или озерная вода способна в этот день смыть с человека грех прелюбодейства.

В этот день можно было гадать о будущем супруге. Для этого собирали двенадцать трав с двенадцати полей, клали их на ночь под подушку и говорили: "Двенадцать цветов с разных полей, двенадцать молодцов! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня погляди".

Считалось, что если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня, то и зима ляжет за неделю или две до Рождественского заговенья (27 ноября), если же кукушка продолжает куковать еще одну или две недели после петровок, то и зима ляжет через столько же времени после заговенья.

Приметы на 12 июля – День Петра и Павла

Петр-Павел жару прибавил.

С Петрова дня - красное лето, зеленый покос.

Ясно на Петров день - год будет хорошим.

На Петров день дождь - урожай не худой, два дождя - хороший, а три - богатый.

Придет Петрок - сорвет листок.

В Петра зарница хлеб зорит.

Прошла Петровка - опало по листу, прошел Илья - опало два.

Соловьи поют до Петра, а кукушка кукует.

Если на Петров день пойдет дождь, то сенокосы будут мокрые.

Женское лето - по Петров день.

С Петрова дни и барашка в лоб.

Петр и Павел два часа прибавил.

У мужика то и праздник, что Петров день.

Не хвались, баба, что зелен луг, а смотри, каков Петров день.

Далеко кулику до Петрова дня.

Худое (шелудивое) порося и в петровки зябнет.

Если просо в Петров день с ложку, то будет его на ложку.

На Петров день - колос, на Ильин - колоб.

Если после Петрова дня соловей поет больше четырех дней, то зима начнется после Покрова (14 октября) спустя четыре недели.