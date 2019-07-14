В ОБСЕ осудили обстрел здания телеканала из гранатомета

Новости Украины: Представитель ОБСЕ Арлем Дезир осудил выстрел из гранатомета по зданию телеканала "112 Украина".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел офисного здания телеканала "112 Украина".

"Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112 Украина" в Киеве. К счастью, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Это недопустимый акт запугивания, который мог привести к серьезным последствиям", - цитирует Дезира пресс-служба Организации в субботу.

Представитель ОБСЕ призвал украинские власти тщательно расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Напоминаем, в ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания телеканала "112.Украина" из гранатомета, никто не пострадал, полиция квалифицировала событие как теракт

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) УК Украины.