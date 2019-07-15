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В Украине сегодня отмечается День миротворцев

В Украине сегодня отмечается День миротворцев
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня - День украинских миротворцев.

Сегодня, 15 июля, отмечают День украинских миротворцев.

Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в "горячих точках" планеты.

За эти годы свыше 44 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты - Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и т. п.

Несмотря на продолжение боевых действий на Востоке нашего государства, Украина и продолжает соблюдать международные обязательства по участию в миротворческих операциях ООН.

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Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Кроме этого дня, 29 мая в Украине отмечается "Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций".

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Миротворцы, ВСУ, День украинских миротворцев.
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