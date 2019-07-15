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Минобрнауки планирует сделать ВНО по иностранному языку обязательным

Минобрнауки планирует сделать ВНО по иностранному языку обязательным
15:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Минобрнауки утвердило Концепцию развития английского языка в университетах, согласно которой планируется сделать ВНО по иностранному языку обязательным.

Одной из основных проблем английского в университетах министр назвала уровень, с которым в вузы попадают абитуриенты — он очень разный.

Министерство образования и науки Украины утвердило Концепцию развития английского языка в университетах. Так, до 2023 года владения иностранным на уровне не менее В1 станет обязательным условием для поступления на бакалавра, В2 – для выпуска.

Как пишет пресс-служба МОН, документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов. Часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний". Также планируется ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата.

"Из не англоязычных стран Европы Украина по уровню знания английского языка находится на 28 месте из 32. Мы очень теряем из-за этого свой потенциал", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что студент бакалавриата обязательно, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом, обязательным будет уровень В2.

"Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского во время бакалавриата концепция предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин", – говорится в сообщении пресс-службы. Документом также предусмотрено развитие бесплатных онлайн-курсов для самостоятельного изучения учащимися и студентами иностранного языка. Такой формат, отмечают в ведомстве, поможет будущим абитуриентам.

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ВНО, Образование, Лилия Гриневич, Английский язык, Иностранный язык.
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