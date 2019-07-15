День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления

Бухгалтер сегодня это экономически грамотный человек с высшим образованием, знающий компьютер, современное законодательство, обладающий дипломатичностью и скурпулезностью, мобильностью и пунктуальностью. Именно на бухгалтера возложена ответственность за принятие экономических решений, позволяющих достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов предприятия.
Современные реалии дают понять, что бухучет это не только отчетность, но и база для принятия управленческих решений.
Как признание важности этой профессии, с 2004 года по Указу Президента Украины 16 июля считается официальным Днем бухгалтера Украины. Выбор даты был не случаен, именно 16 июля был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".
Поздравления
В день бухгалтера желаю,
Чтоб баланс с отчетом "шли",
Дебет с кредитом сходился,
Деньги чтоб рекой текли.
Чтоб начальство вас ценило,
Уважал чтоб коллектив,
Дело ваше чтоб дарило
Море классных перспектив.
В личной жизни - чувств высоких,
Счастья, радости, добра.
Крупных денежных влияний
И душевного тепла.
Много лет, из года в год,
Вы готовите отчет.
Вы умеете трудиться -
В буквах, цифрах долго рыться.
Очень сложная наука.
Говорят, сплошная скука.
И пускай не романтична,
Слишком, может быть, практична,
Без нее ведь невозможно.
Цифры - это очень сложно.
Пусть начальство уважает
И зарплату поднимает,
А в работе вам - терпения,
В коллективе - вдохновения.
Цифры будут все в подсчете
Без ошибок пусть в отчете.
Чтоб робота вас любила,
Гонорары приносила.
Пусть цены на газ будут чуточку ниже.
Отличных вам премий, оклада повыше,
Зарплата пусть радует суммой всегда,
Доходы растут и мошна не худа.
Резвятся пусть детки у вас во дворе,
А дом так яркий, как лист в сентябре.
Веселой гурьбою толпятся друзья.
Отличных деньков пожелаю вам я.
Купаться в улыбках везде и всегда!
Работы желаю не столь уж и сложной,
Успехов и радостей вам всевозможных!
Бюджет Украины в надежных руках,
Ты с легкостью все рассчитаешь,
Успех пусть пребудет в рабочих делах,
И премия светит большая!
Пусть цифры послушно построятся в ряд,
Не будет средь них недочета,
Зарплату устанет считать банкомат,
И выгодной будет работа!
Кто бухгалтер в Украине,
Не покоя тем отныне,
Потому что все законы
Для учета - перепоны!
Мы вас, бедных, поздравляем,
И терпения желаем,
И здоровья, и удачи,
Быть хотя б чуть-чуть богаче!
Пусть вас очень уважают,
В отпуск летом отпускают!
Разливайте коньячок,
Получайте - поздравок!
С Днем бухгалтера поздравить
Вас сегодня я спешу,
Все капризные отчеты
Пусть вам будут по плечу.
Пусть проверка не нагрянет,
Дебет с кредитом идет,
Пусть зарплата возрастает,
В жизни личной пусть везет.
Пусть вас радует работа,
Будет четким пусть баланс,
Не укроется от глаза
В цифрах ни один нюанс.