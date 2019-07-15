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День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления

День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления

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День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
20:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Давно ушел в прошлое памятный всем стереотип бухгалтера как человека в круглых очках и нарукавниках, бодро щелкающего на счетах.

Бухгалтер сегодня это экономически грамотный человек с высшим образованием, знающий компьютер, современное законодательство, обладающий дипломатичностью и скурпулезностью, мобильностью и пунктуальностью. Именно на бухгалтера возложена ответственность за принятие экономических решений, позволяющих достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов предприятия.

Современные реалии дают понять, что бухучет это не только отчетность, но и база для принятия управленческих решений.

Как признание важности этой профессии, с 2004 года по Указу Президента Украины 16 июля считается официальным Днем бухгалтера Украины. Выбор даты был не случаен, именно 16 июля был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Поздравления

В день бухгалтера желаю,

Чтоб баланс с отчетом "шли",

Дебет с кредитом сходился,

Деньги чтоб рекой текли.

 

Чтоб начальство вас ценило,

Уважал чтоб коллектив,

Дело ваше чтоб дарило

Море классных перспектив.

 

В личной жизни - чувств высоких,

Счастья, радости, добра.

Крупных денежных влияний

И душевного тепла.

Много лет, из года в год,

Вы готовите отчет.

Вы умеете трудиться -

В буквах, цифрах долго рыться.

 

Очень сложная наука.

Говорят, сплошная скука.

 

И пускай не романтична,

Слишком, может быть, практична,

Без нее ведь невозможно.

Цифры - это очень сложно.

 

Пусть начальство уважает

И зарплату поднимает,

А в работе вам - терпения,

В коллективе - вдохновения.

 

Цифры будут все в подсчете

Без ошибок пусть в отчете.

Чтоб робота вас любила,

Гонорары приносила.

Пусть цены на газ будут чуточку ниже.

Отличных вам премий, оклада повыше,

Зарплата пусть радует суммой всегда,

Доходы растут и мошна не худа.

Резвятся пусть детки у вас во дворе,

А дом так яркий, как лист в сентябре.

Веселой гурьбою толпятся друзья.

Отличных деньков пожелаю вам я.

Купаться в улыбках везде и всегда!

 

Работы желаю не столь уж и сложной,

Успехов и радостей вам всевозможных!

Бюджет Украины в надежных руках,

Ты с легкостью все рассчитаешь,

Успех пусть пребудет в рабочих делах,

И премия светит большая!

 

Пусть цифры послушно построятся в ряд,

Не будет средь них недочета,

Зарплату устанет считать банкомат,

И выгодной будет работа!

Кто бухгалтер в Украине,

Не покоя тем отныне,

Потому что все законы

Для учета - перепоны!

 

Мы вас, бедных, поздравляем,

И терпения желаем,

И здоровья, и удачи,

Быть хотя б чуть-чуть богаче!

 

Пусть вас очень уважают,

В отпуск летом отпускают!

Разливайте коньячок,

Получайте - поздравок!

День бухгалтера 2019: дата и традиции праздника

С Днем бухгалтера поздравить

Вас сегодня я спешу,

Все капризные отчеты

Пусть вам будут по плечу.

 

Пусть проверка не нагрянет,

Дебет с кредитом идет,

Пусть зарплата возрастает,

В жизни личной пусть везет.

 

Пусть вас радует работа,

Будет четким пусть баланс,

Не укроется от глаза

В цифрах ни один нюанс.

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Праздник, История, Поздравления, День бухгалтера, 16 июля, День бухгалтера 2019.
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