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Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть

Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени.

Астрономическое явление можно было наблюдать и на территории Украины.

"Коридор затмений" в этом месяце закрывает "кровавое" лунное затмение.

В 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигло своего пика. 

Наблюдать явление могли жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Это астрономическое явление можно было наблюдать и на территории Украины. Но затмение было не полным, а частичным.

Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее.

Кроме того, по словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет "фатальным" для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу. Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака - Ракам, Львам, Девам и Скорпионам.

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Все по теме:

Луна, Затмение, Лунное затмение, Затмение 16 июля, Затмение 17 июля, Кровавое лунное затмение.
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