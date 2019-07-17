Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

В Украине появится Совет по вопросам свободы слова

В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
14:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова.

"Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины", - сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Она будет собираться регулярно", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В состав Совета, как отмечается, войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. "После того как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности", - добавили в ОПУ. 

НСЖУ заявил о недопустимо высоком количестве случаев "черного пиара" в СМИ

"Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы. Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА", - отметили в Офисе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СМИ, Свобода слова, Владимир Зеленский, Офис Президента, Совет по вопросам свободы слова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию &quot;евроблях&quot;
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь