В Украине появится Совет по вопросам свободы слова

Новости Украины: Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова.

"Офис Президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины", - сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Она будет собираться регулярно", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В состав Совета, как отмечается, войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. "После того как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности", - добавили в ОПУ.

"Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы. Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе ОГА", - отметили в Офисе.