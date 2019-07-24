Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
День равноапостольной княгини Ольги: красивые поздравления в открытках (Фото)
1 / 12

День равноапостольной княгини Ольги: красивые поздравления в открытках (Фото)

Сегодня почитается равноапостольная Ольга, великая княгиня Киевской Руси. Святая проявила себя как рассудительный правитель, но также запомнилась и своим вкладом в распространение христианства. Равноапостольная Ольга была просветительницей Руси. Ее дипломатическая миссия, поход в Константинополь в поисках союза, обратился в некое религиозное паломничество. Там она и приняла христианство. К родным землям святая вернулась с иконами и богослужебными книгами, принялась воздвигать храмы.
Фото: Twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

День ангела, Поздравления с днем ангела, Поздравления с днем ангела в стихах, Красивые поздравления с днем ангела, День Ангела Ольги, Именины Ольги, Поздравления с днем ангела в прозе, Поздравления Ольге, Поздравления с Днем ангела Ольге, Поздравления с Днем ангела в открытках.
09:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь