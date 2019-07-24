День равноапостольной княгини Ольги: красивые поздравления в открытках (Фото) Сегодня почитается равноапостольная Ольга, великая княгиня Киевской Руси. Святая проявила себя как рассудительный правитель, но также запомнилась и своим вкладом в распространение христианства. Равноапостольная Ольга была просветительницей Руси. Ее дипломатическая миссия, поход в Константинополь в поисках союза, обратился в некое религиозное паломничество. Там она и приняла христианство. К родным землям святая вернулась с иконами и богослужебными книгами, принялась воздвигать храмы.