Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
В Польше покажут матч за Суперкубок Украины
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

ТОП 5 способов создать дома благоприятную атмосферу

Смотрите фото (4)
ТОП 5 способов создать дома благоприятную атмосферу
12:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Каждый день мы сталкиваемся с различными проблемами, которые оставляют неприятное послевкусие. Хорошая энергетика в доме поможет вам быстро восстановить свою ауру и биополе.

Своевременная уборка

Одно из главных правил — соблюдать чистоту и порядок. Когда все чисто и убрано, люди реже болеют, меньше ругаются, более продуктивны в работе. Это не случайность: в чистом доме лучше циркулирует благоприятная энергия. ей ничего не мешает, нет никаких блоков. В сочетании с проветриванием эффект будет в разы сильнее. Дома будет легко и спокойно всем домочадцам.

Используйте силу ароматов

Это могут быть ароматические палочки, свечи, лампы. Свечи и лампы в плане создания особой атмосферы в доме более эффективны. Стоит лишь помнить о том, что каждый запах несет в себе особую силу.

Физические силы, здоровье и выносливость дарят лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин, можжевельник, сосна, ель. Такие запахи заряжают энергией, настраивают на активность и продуктивную работу.

Излечивает душевные раны и повышает настроение запах мускатного ореха, мята, мирра. Такие запахи хороши для тех, кто постоянно находится в состоянии стресса на работе и дома, быстро выходит из себя. Также мирра и мята привлекают любовь.

Ароматы богатства: базилик, корица. Корица дарит огромную удачу в бизнесе, в делах. Базилик помогает в творческих проектах.

Защитные ароматы: имбирь, шалфей. Они защищают дом от нечистой силы, от негативных потоков энергии, от сглаза и проклятий, от недобрых людей, энергетических вампиров.

Используйте природные камни-обереги

У изголовья кровати можно положить аметист, белый кварц, аквамарин. Эти минералы улучшают сон людей в комнате, очищают сознание от отрицательных мыслей, а также оберегают любовь.

В коридоре ближе к входной двери можно расположить обсидиан или бирюзу. Обсидиан обладает мощью стихии Земли, поэтому в дом не зайдут люди с негативным настроем. Бирюза — это энергетический фильтр, который не пропускает негатив и является неким барьером между внешним миром и вашим домом.

Используйте силу растений

Финансовые талисманы: базилик, денежное дерево (толстянка). Эти растения способны принести в дом финансовую удачу, активизировав денежные потоки. Работать будет легче, появится мотивация. Ставить их лучше на кухне или в гостиной.

Растения любви: жасмин, фиалка, бегония, мирт. Эти растения лучше держать поближе к месту, где вы спите. Они усиливают влечение между влюбленными, а также помогают одиноким людям стать привлекательнее в глазах противоположного пола.

Улучшение здоровья и настроения: фикус и папоротник. Эти растения способны создать в доме благоприятную атмосферу в максимально короткий срок. Папоротник впитывает в себя негатив, тем самым освобождая от него пространство. Фикус же испускает позитивную энергетику сам, поэтому эти растения хороши в паре.

Пользуйтесь советами и талисманами фэн-шуй

Аквариум, картины с водой. если вы не можете поставить дома фонтан или аквариум по каким-то причинам, то обязательно повесьте картину с морем, рекой или океаном. Это улучшит энергетику жилища, привлечет богатство.

Энергию стихии Земли привлекут камни, собранные на море или в каком-то необычном и красивом месте. Они будут выступать в роли энергетического защитника и источника здоровья.

Ауру дома улучшат фигурки слона, черепахи, трехлапой жабы. Слон защитит семью от бед и напасти, черепаха даст долголетие и здоровье, а жаба привлечет деньги и процветание.

Советов по интерьеру также очень много. Вот основные из них:

  • темные тона должны быть внизу, светлые — наверху;
  • зеркала не должны смотреть друг на друга;
  • мебель не должна иметь острых углов;
  • не держите дома разбитую посуду.

Фэн-шуй полностью направлен на то, чтобы сделать дом местом силы и повышенной энергетики. Советы этого восточного учения позитивно отразятся на жизни всех домочадцев.

Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье

Чтобы сделать дом местом силы, важно избегать ссор, скандалов, отрицательных эмоций в его стенах. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не нести домой негатив. его стоит оставлять за порогом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Квартира, Уют, Дом, Атмосфера, Атмосфера в доме, Благоприятная атмосфера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь