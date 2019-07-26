ТОП 5 способов создать дома благоприятную атмосферу

Новости Украины: Каждый день мы сталкиваемся с различными проблемами, которые оставляют неприятное послевкусие. Хорошая энергетика в доме поможет вам быстро восстановить свою ауру и биополе.

Своевременная уборка

Одно из главных правил — соблюдать чистоту и порядок. Когда все чисто и убрано, люди реже болеют, меньше ругаются, более продуктивны в работе. Это не случайность: в чистом доме лучше циркулирует благоприятная энергия. ей ничего не мешает, нет никаких блоков. В сочетании с проветриванием эффект будет в разы сильнее. Дома будет легко и спокойно всем домочадцам.

Используйте силу ароматов

Это могут быть ароматические палочки, свечи, лампы. Свечи и лампы в плане создания особой атмосферы в доме более эффективны. Стоит лишь помнить о том, что каждый запах несет в себе особую силу.

Физические силы, здоровье и выносливость дарят лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин, можжевельник, сосна, ель. Такие запахи заряжают энергией, настраивают на активность и продуктивную работу.

Излечивает душевные раны и повышает настроение запах мускатного ореха, мята, мирра. Такие запахи хороши для тех, кто постоянно находится в состоянии стресса на работе и дома, быстро выходит из себя. Также мирра и мята привлекают любовь.

Ароматы богатства: базилик, корица. Корица дарит огромную удачу в бизнесе, в делах. Базилик помогает в творческих проектах.

Защитные ароматы: имбирь, шалфей. Они защищают дом от нечистой силы, от негативных потоков энергии, от сглаза и проклятий, от недобрых людей, энергетических вампиров.

Используйте природные камни-обереги

У изголовья кровати можно положить аметист, белый кварц, аквамарин. Эти минералы улучшают сон людей в комнате, очищают сознание от отрицательных мыслей, а также оберегают любовь.

В коридоре ближе к входной двери можно расположить обсидиан или бирюзу. Обсидиан обладает мощью стихии Земли, поэтому в дом не зайдут люди с негативным настроем. Бирюза — это энергетический фильтр, который не пропускает негатив и является неким барьером между внешним миром и вашим домом.

Используйте силу растений

Финансовые талисманы: базилик, денежное дерево (толстянка). Эти растения способны принести в дом финансовую удачу, активизировав денежные потоки. Работать будет легче, появится мотивация. Ставить их лучше на кухне или в гостиной.

Растения любви: жасмин, фиалка, бегония, мирт. Эти растения лучше держать поближе к месту, где вы спите. Они усиливают влечение между влюбленными, а также помогают одиноким людям стать привлекательнее в глазах противоположного пола.

Улучшение здоровья и настроения: фикус и папоротник. Эти растения способны создать в доме благоприятную атмосферу в максимально короткий срок. Папоротник впитывает в себя негатив, тем самым освобождая от него пространство. Фикус же испускает позитивную энергетику сам, поэтому эти растения хороши в паре.

Пользуйтесь советами и талисманами фэн-шуй

Аквариум, картины с водой. если вы не можете поставить дома фонтан или аквариум по каким-то причинам, то обязательно повесьте картину с морем, рекой или океаном. Это улучшит энергетику жилища, привлечет богатство.

Энергию стихии Земли привлекут камни, собранные на море или в каком-то необычном и красивом месте. Они будут выступать в роли энергетического защитника и источника здоровья.

Ауру дома улучшат фигурки слона, черепахи, трехлапой жабы. Слон защитит семью от бед и напасти, черепаха даст долголетие и здоровье, а жаба привлечет деньги и процветание.

Советов по интерьеру также очень много. Вот основные из них:

темные тона должны быть внизу, светлые — наверху;

зеркала не должны смотреть друг на друга;

мебель не должна иметь острых углов;

не держите дома разбитую посуду.

Фэн-шуй полностью направлен на то, чтобы сделать дом местом силы и повышенной энергетики. Советы этого восточного учения позитивно отразятся на жизни всех домочадцев.

Чтобы сделать дом местом силы, важно избегать ссор, скандалов, отрицательных эмоций в его стенах. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не нести домой негатив. его стоит оставлять за порогом.