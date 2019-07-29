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В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко

В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко
00:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Обвинительный акт по делу убийства ветерана АТО Виталия Олешко передан в суд.

Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») направили в суд.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на первого заместителя председателя Национальной полиции Украины — начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина. 

Теперь дело будут слушать в Бердянском горрайонном суде — территориально по месту совершения преступления. В понедельник, 29 августа, состоится первое заседание, на нем, в частности, будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Напоминаем, Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области. В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку.

3 августа они были арестованы. 14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду, а 17 декабря в международном аэропорту «Харьков» правоохранители задержали шестого подозреваемого.

7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства. Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта. Следователи выделили в отдельное уголовное производство расследование относительно заказчиков убийства.

20 и 22 июля народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров не пришли на допрос в рамках расследования производства о заказчиках убийства.

1 июля было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко.

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Суд, Убийство, АТО, Сармат, Виталий Олешко.
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