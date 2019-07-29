Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день

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Традиции на 29 июля

Считалось, что в этот день замолкают птицы, грустят и думают о наступающей осени - хотя еще жарко, но осенние дни уже не за горами, скоро придется покидать родные края и отправляться в жаркие страны на зимовку.

В этот день нельзя ходить в лес - его запрещается тревожить, поскольку в нем "заря ходит - птичьи перья подбирает". Нельзя было охотиться, рубить дрова, собирать грибы и ягоды, петь и кричать рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

Продолжается жатва. В этот день оставляют на ниве несколько колосьев на корню, которые называли "володка на бородку", "финогеновы володки". Первый сжатый сноп удостаивался отдельных почестей - его называли именинником, относили в избу и ставили в красный угол, под иконы. Зерна из этого снопа считались целебными - ими лечили самые разные болезни, а соломой кормили больную скотину. Ночи становятся холоднее. Начинают собирать грибы.

Приметы на 29 июля

Ботва у моркови поникает - к дождю.

Частые туманы - к большим грибам.

Первый колосок - Финогею, последний - Илье (2 августа) на бороду.

Придет Финогей с теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвом.

Финогей с дождем - копногной, хлеб в снопе прорастет.

На Финогея молись солнышку - проси Бога о ведрышке.

Придет Финогей с теплом и светом - загодя со жнитвом разберешься, а коль Финогей с дождем явится - хлеб в снопе прорастет.

Если вечером или ночью при малооблачной погоде сильнее слышны отдельные звуки - назавтра пойдет дождь.

На Афиногена кончаются жаркие дни и ночи становятся холодными.

Финогенов день к Илье Пророку навстречу идет - жнитво солнышком блюдет.