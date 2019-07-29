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Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день
Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день

Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день

Приметы и обряды на 29 июля - Финогеев (Афиногенов) день
09:10 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: 29 июля Православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии.

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     Традиции на 29 июля

    Считалось, что в этот день замолкают птицы, грустят и думают о наступающей осени - хотя еще жарко, но осенние дни уже не за горами, скоро придется покидать родные края и отправляться в жаркие страны на зимовку. 

    В этот день нельзя ходить в лес - его запрещается тревожить, поскольку в нем "заря ходит - птичьи перья подбирает". Нельзя было охотиться, рубить дрова, собирать грибы и ягоды, петь и кричать рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума. 

    Продолжается жатва. В этот день оставляют на ниве несколько колосьев на корню, которые называли "володка на бородку", "финогеновы володки". Первый сжатый сноп удостаивался отдельных почестей - его называли именинником, относили в избу и ставили в красный угол, под иконы. Зерна из этого снопа считались целебными - ими лечили самые разные болезни, а соломой кормили больную скотину. Ночи становятся холоднее. Начинают собирать грибы. 

    Приметы на 29 июля

    Ботва у моркови поникает - к дождю. 

    Частые туманы - к большим грибам. 

    Первый колосок - Финогею, последний - Илье (2 августа) на бороду. 

    Придет Финогей с теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвом.

    Финогей с дождем - копногной, хлеб в снопе прорастет. 

    На Финогея молись солнышку - проси Бога о ведрышке.  

    Придет Финогей с теплом и светом - загодя со жнитвом разберешься, а коль Финогей с дождем явится - хлеб в снопе прорастет.

    Если вечером или ночью при малооблачной погоде сильнее слышны отдельные звуки - назавтра пойдет дождь.

    На Афиногена кончаются жаркие дни и ночи становятся холодными. 

    Финогенов день к Илье Пророку навстречу идет - жнитво солнышком блюдет.

Знаменательные события в истории: 29 июля 2019 года

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, 29 июля, Праздники в июле, День Улиты и Кирика.
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