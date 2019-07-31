Зеленский назначил государственных уполномоченных Антимонопольного комитета

Новости Украины: Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло государственными уполномоченным Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил адвоката Наталью Буроменскую и эксперта организации ”Офис эффективного регулирования” Ольгу Нечитайло государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины.

Об этом говорится в указах главы государства №566-567 от 31 июля, которые опубликованы на сайте президента.

Как сообщалось ранее, 8 июля Зеленский освободил Марию Нижник от должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного, которая была назначена на эту должность в июле 2015 года.3