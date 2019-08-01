Новолуние 1 августа: приметы и запреты

Новости Украины: Первые лунные сутки августа — это день, когда многие почувствуют себя на месте героев пословицы "с корабля — на бал".

Каждая Новая Луна — это время, когда астрологи советуют делать шаги к мечте, стремиться к ярким свершениям и отказываться от всего негативного и несущего отрицательную энергетику. 1 августа 2019 года наступит Новолуние во Льве. День обещает быть запоминающимся.

Луна во Льве, в аспекте Соединение с Марсом. Этот аспект является в астрологии гармоничным, однако нельзя отрицать, что он завязан на Красную планету — энергичную, решительную и волевую. Зодиакальный Лев дополнит ее стремлением проявить себя, занять высокие позиции в иерархии, подчеркнуть свои достоинства и получить привилегии. Словом, день предстоит достаточно амбициозный, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Что можно делать на Новолуние 1 августа

Стремиться к лидерству в любой сфере. В этот день можно брать на себя ведущие роли и не бояться обязательств: под лежачий камень вода не потечет. Это счастливый день для тех, чья родная стихия — конкуренция. Спортсмены, готовящиеся к состязанию, захотят провести тренировку и выложатся на все сто. Музыканты, у которых впереди прослушивание, проведут репетиции с пользой и значительным результатом. Соискатели 1 августа смогут проявить себя на собеседованиях с лучшей стороны.

Планировать дела на месяц. В августе 2019 года план — не просто листочек бумаги с пунктами, которые никто не выполнит и забудет через пару дней. В этот раз можно сделать планирование эффективным инструментом. Чем реалистичнее и проще подпункты, тем лучше. Кроме того, упорядоченность на Новую Луну станет залогом гармоничного и удачного августа.

Творить. На коне будут те, чьи дела связаны с креативной жилкой, с творчеством и фантазией: дизайнеры (неважно, сайтов, открыток или одежды), художники (а с ними и архитекторы, и декораторы, список профессий достаточно широк), режиссеры, писатели и журналисты, швеи и создатели декора ручной работы. Тем же, чья работа далека от творческих порывов, можно уделить немного времени креативному хобби: эффект 1 августа будет схож с медитативным.

Отдыхать. С поправкой "активно", конечно, потому что пассивное сидение перед телевизором или монитором компьютера ни Лев, ни Марс не поощрят. А вот встречи с друзьями, вечеринки, танцы, походы в кино и прогулки на свежем воздухе, романтические свидания — все это входит в широкий перечень благоприятных дел на это Новолуние.

Проводить обряды и ритуалы. Для разного рода энергетических практик 1 августа подойдет самым наилучшим образом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ритуал на исполнение желания в Новолуние.

Чего нельзя делать 1 августа

Бояться перемен. Сомневаясь, перестраховываясь и до вечера взвешивая все "за" и "против", можно упустить счастливые билеты и козыри, которые дает в руки сама Судьба.

Перетруждаться. Это обратная сторона медали. Марс — планета энергичных, активных и самодостаточных людей, так что многие захотят в этот четверг свернуть горы. Превращаться в трудоголика все же не стоит: всему свое время, и вечер лучше посвятить отдыху.

Злиться. Негатив — плохой помощник в любой день, но именно сегодня отрицательная энергетика особенно вредна, она буквально ведет к саморазрушению. Во время Новой Луны силы свыше прислушиваются к нам, смотрят, чем наполнена наша душа, какие цели мы перед собой ставим. И если в этот день все наши мысли заняты завистью, желанием задеть, уязвить, отомстить или иным негативом, то этим негативным спектром и окрасится весь август. Конечно, лучше такого не допустить.

Прокрастинировать. Начну что-то важное, но потом, в выходной, в сентябре, с понедельника и так далее — такой номер в это Новолуние не пройдет. Лев не из тех, кто переносит дела на завтра, боясь отказа, неудачи или сложностей. В храбрости ему не отказать, так что стоит равняться на нее 1 августа.

На самом деле в августе нас ожидают целых два Новолуния, так что если не все получится сделать и успеть 1 августа, что-то можно назначить и на 30 число.