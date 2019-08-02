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День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день

День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день

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День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины: 2 августа отмечается День Ильи 2019. Это праздник не только церковный, но и всенародный.

Илья – один из самых почитаемых среди православных христиан ветхозаветный пророк. Его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу.

В Старом и Новом Заветах имя пророка случается в описаниях различных чудес. Так, известно, что после молитвы Ильи прекратились дожди и начался голод, а через три года снова, по его же молитве, наступали дожди. Кроме того, Илья исцелял больных, помогал нуждающимся и нищим.

Библейские легенды также говорят о том, что Илья сводил огонь с неба, чтобы наказывать грешников и воскрешать людей. В Библии также сказано, что Илья не умер, а был вознесен живым на небеса.

Что можно делать и что нельзя

В Ильин день на Руси устраивали братчины (совместные гуляния соседних селений), а современные верующие просто ходят в церковь и молятся святому пророку Илье.

На праздничный стол принято подавать мясные блюда и хлеб из свежесмолотой муки нового урожая. Заодно принято еду раздавать бездомным и просто бедным людям, не отказывать им в помощи.

Из работы разрешается лишь ухаживать за пчелами. Так как они делают воск – в том числе и для церковных свечей.

В Ильин день нельзя:

тяжело работать, особенно в поле;

даже просто заходить в огород – иначе у помидоров и огурцов корни загниют, а у капусты листья завянут. Более того, считалось, что в этот день молния может угодить в огород человека грешного;

ругаться, ссориться, сквернословить и просто помышлять дурное – как и в иной церковный праздник;

выпускать домашних животных из дому – а то в них нечистый дух вселится;

ловить рыбу – а то, мол, можно самому в сети нечисти угодить;

Знаменательные события в истории: 2 августа 2019 года

стоять под деревом, громко кричать и петь, стрелять из рогатки – иначе молнией ударит;

путешественнику – стоять на перекрестке: собравшаяся там нечисть все дорожные планы спутает.

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Праздник, День Ильи, Ильин день, День Ильи Пророка, Что можно делать 2 августа, Что нельзя делать 2 августа.
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