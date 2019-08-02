Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных

Новости Украины: До конца недели в Украине будут идти дожди, а местами прогнозируются грозы и шквалы.

В Украине в пятницу, 2 августа, местами небольшой дождь, температура днем 24-29°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"2 августа в Украине переменная облачность. В западных, днем также в северных и центральных областях местами небольшой дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° , днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 24-29°", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на пятницу, 2 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27, дождь, гроза

Львов – +23..+25, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза

Тернополь – +23...+25, дождь, гроза

Черновцы – +24...+26, дождь, гроза

Хмельницкий – +23...+25, дождь, гроза

Луцк – +22...+24, дождь, гроза

Ровно – +22...+24, дождь, гроза

Житомир – +21...+23, дождь, гроза

Винница – +23...+25, дождь, гроза

Одесса – +25...+27, дождь, гроза

Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо

Херсон – +26...+28, переменная облачность, сухо

Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо

Черкассы – +22...+24, дождь, гроза

Чернигов – +21...+23, дождь, гроза

Сумы – +19...+21, дождь, гроза

Полтава – +21...+23, дождь, гроза

Днепр – +24...+26, переменная облачность, сухо

Запорожье – +25...+27, переменная облачность, сухо

Донецк – +22...+24, переменная облачность, сухо

Луганск – +20...+22, переменная облачность, сухо

Харьков – +19...+21, переменная облачность, сухо

Киев – +21...+23, дождь, гроза

В Киеве 2 августа также облачно. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

3 августа в южной части страны и в Карпатском регионе ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, в Одесской области кое-где значительный дождь; на остальной территории без осадков.

4 августа ночью в южной части, днем в восточных, Запорожской, местами Днепропетровской областях значительные дожди, грозы, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории кратковременный дождь, гроза (в северной части ночью без осадков, днем небольшой дождь).

Ветер 3 августа переменных направлений, 3-8 м/с, 4 августа преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге страны 15-20°; днем 19-24° (3 августа в южной части, на Кировоградщине, Днепропетровщине, Донетчине и Закарпатье 22-27°).

В Киеве и столичной области 3-4 августа переменная облачность. Без осадков, лишь днем 3 августа небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 3 августа переменных направлений, 3-8 м/с, 4 августа северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.