Абоненты Киевстара перечислили более миллиона долларов тяжело больным детям

Новости Украины: Тяжело больные дети получили более миллиона долларов от абонентов Киевстар.

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" перечислили с помощью SMS более 1 миллиона гривень на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием и медицинскими материалами.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора, который уже 8 месяцев сотрудничает с Международным благотворительным фондом "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ).

"Благодаря пожертвованиям абонентов, за восемь месяцев существования совместной социальной инициативы Киевстар и Международного благотворительного фонда "Украинская Биржа Благотворительности" (МБФ УББ) "Детская надежда" удалось собрать более 1 миллиона гривень на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами", - отмечается в сообщении.

В частности, на средства, которые перечисляли абоненты Киевстара с помощью SMS-сообщений, приобрели оборудование и материалы для Института им. Н. Амосова и Национального института рака в Киеве, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц. Заказаны также материалы для Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ" и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Вскоре их должны привезти в Украину.

Как отметила директор по корпоративным коммуникациям Киевстара Анна Захараш, собранные в таком объеме средства демонстрируют неравнодушие украинских граждан и позволяют надеяться, что в дальнейшем этот социальный проект сможет помочь еще большему количеству больных детей получить качественную медицинскую помощь и побороть болезни.

"Современные технологии и телекоммуникации не только меняют мир, но и трансформируют благотворительность. Поэтому нам было очень важно дать абонентам Киевстар возможность легко и быстро делать добрые дела с помощью обычных SMS-сообщений. Тот факт, что менее чем за год нам удалось собрать на проект "Детская надежда" первый миллион, вдохновляет верить, что в дальнейшем проект сможет помочь еще большему количеству больных детей получить качественную медицинскую помощь и побороть болезни. Мы благодарны каждому абоненту за неравнодушие, ведь только совместными усилиями мы можем изменить мир к лучшему", - сказала она.

В пресс-службе рассказали, что средний размер пожертвования для инициативы "Детская надежда" составляет всего 20 гривень. Именно благодаря небольшим взносам, которые вместе составляют значительные суммы, удается приобрести жизненно необходимые материалы для сотен маленьких пациентов.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днипро, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривень, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривень. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ "Украинская Биржа Благотворительности", которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на сайте УББ.

В Киевстаре подчеркнули, что благотворительные организации, с которыми сотрудничает оператор, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» относительно этичности ведения бизнеса.

Социальную инициативу «Детская надежда» Киевстар и Международный благотворительный фонд "Украинская Биржа Благотворительности" начали в декабре 2018 года. Ее цель - помощь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями.