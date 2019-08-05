Супрун рассказала, без каких прививок ребенка могут не пустить в школу

Новости Украины: Ульяна Супрун: какие прививки обязательны перед учебным годом.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напоминает, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем.

Об этом напоминает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - отмечается в дописке.

По мнению автора, нельзя противопоставлять индивидуальное право отказаться от прививки общественному интересу и безопасности других детей. Вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Супрун подчеркивает, что вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. "Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем, здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет, "переболев", когда имеем 100% обеспечение качественными и бесплатными вакцинами", - написала она.

Руководитель Минздрава советует ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы по вакцинации врача-инфекциониста Федора Лапия в рамках новой кампании Министерства здравоохранения Украины "Спроси у доктора", а также где можно сделать прививку, проверить наличие вакцин в определенном регионе. Опровержение распространенных мифов о вакцинации.