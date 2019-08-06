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Вторник, 06.08.2019
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Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды

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Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Циклон покидает Украину и на смену штормам придет настоящее лето.

В Украине во вторник, 6 августа, преимущественно без осадков, днем от 22 до 27° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"6 августа переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на вторник, 6 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +24...+26, дождь
  • Львов – +24...+26, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза
  • Тернополь – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +25...+27, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Луцк – +24...+26, дождь, гроза
  • Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Винница – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Киев – +24...+26, переменная облачность, сухо

В Киеве во вторник также переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.

В Киевской области 6 августа облачно, но без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

Прогноз погоды на 7 августа

7 и 8 августа в Украине переменная облачность. Днем 7 августа местами в западных и северных областях, на протяжении 8 августа в западных, северных, местами Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Ночью 7 августа 10-15°, на Левобережье местами 7-9° тепла, 8 августа 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°.

Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Прогноз погоды на 8 августа

В Киеве и области 7-8 августа переменная облачность. 7 августа ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. 8 августа ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Ночью 7 августа 10-15°, 8 августа 14-19°; днем 26-31°.

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Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Метеопрогноз, Укргидромедцентр.
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