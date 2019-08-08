Итоги 7 августа: Зеленский в Турции, звонки Путину и Макрону, ЦИК

Новости Украины:Зеленский перед визитом в Турцию провел телефонные разговоры с Путиным и Макроном. Подробности официального визита в Турцию. Пересчет голосов на 210-м округе.

Зеленский переговорил с Путиным и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев, независимо от их местонахождения, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Кроме этого, Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер.

Эммануэль Макрон заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в стремлении добиться быстрых результатов в рамках работы в нормандском формате и обещал поднять эту тему во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский отправился в Турцию

Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка - это традиционный пункт всех официальных визитов, призванный почтить память первого президента Турции, национального героя Мустафы Кемаля Ататюрка.

Президент Украины Владимир Зеленский в Турции выразил уверенность, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

Зеленский также анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.

Скандальный 210-й округ и ЦИК

В среду после перерыва Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос установления окружной избирательной комиссией округа № 210 (Черниговская обл.) итогов голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля и обязала окружком не позднее 12.00 пятницы, 9 августа, проработать списки избирателей на 33 избирательных участках, где по решению суда пересчитывали голоса.

Штурм дома экс-президента Киргизии

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что к дому экс-президента подъехал спецназ, и через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, экс-президента Кыргызстана, освободили его, заняв резиденцию бывшего главы державы и захватив бойцов спецназа, которые ее перед тем штурмовали.

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