Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день

Новости Украины:В православной церкви 8 августа почитают память святого Ермолая, известного как один из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом.

Традиции на 8 августа

В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим.

Крестьяне 8 августа начинали ранний сбор яблок, но есть их еще нельзя, поскольку принято было дожидаться Яблочного Спаса. Кроме того, к 8 августа поспевал ранний картофель, из которого готовили оладьи, котлеты, винегрет, окрошку – такие блюда украшали крестьянский стол в жаркий день. Подавали 8 августа картофель говядиной и даже селедкой с сухарями.

Знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, в соответствии с приметами, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать полезными свойствами.

Приметы на 8 августа

Ермолай - хлеба прибирай.

Жатве конца-края нет, на четыре стороны Божий свет.

Утром - холодная роса, а днем гремят небеса.