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Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день
Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день

Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день

Приметы и обряды на 8 августа – Ермолаев день
07:40 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:В православной церкви 8 августа почитают память святого Ермолая, известного как один из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом.

Традиции на 8 августа

В народе говорили: "Ермолай - хлеб прибирай" - и старались убрать сжатый хлеб с поля как можно раньше, тем более что этот день чаще всего был теплым и сухим. 

Крестьяне 8 августа начинали ранний сбор яблок, но есть их еще нельзя, поскольку принято было дожидаться Яблочного Спаса. Кроме того, к 8 августа поспевал ранний картофель, из которого готовили оладьи, котлеты, винегрет, окрошку – такие блюда украшали крестьянский стол в жаркий день. Подавали 8 августа картофель говядиной и даже селедкой с сухарями.

Знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, в соответствии с приметами, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать полезными свойствами.

Приметы на 8 августа

Ермолай - хлеба прибирай. 

Знаменательные события в истории: 8 августа 2019 года

Жатве конца-края нет, на четыре стороны Божий свет. 

Утром - холодная роса, а днем гремят небеса.

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Урожай, Приметы, Праздники, Обряды, 8 августа, Ермолаев день.
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